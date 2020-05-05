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Поклонники игры «Ведьмак 3» прекрасно помнят диалог между Цири и Геральтом, в котором наследница Старшей Крови поведала ведьмаку, как путешествовала сквозь время, пространство и разные миры, пытаясь скрыться от Дикой Охоты. Около полугода Цири провела в удивительном мире: «Там у людей в голове металл, а войны они ведут на расстоянии при помощи чего-то вроде мегаскопов. Ну и никаких лошадей, зато у каждого воздушный корабль. Эх... Надо было там остаться».

Фанаты сразу заподозрили, что Повелительница Пространства и Времени была в мире Cyberpunk 2077 и засыпали вопросами руководство CD Projekt RED о том, когда можно ожидать появления Цири в мире Cyberpunk. Руководитель студии, Адам Бадовски (Adam Badowski), со временем возненавидел этот вопрос и объяснил фанатам, что он категорически против объединения вселенных. Одновременно с этим глава студии CD Projekt, Марчин Ивински (Marcin Iwiński), заявлял, что надежда появления Цири есть, даже многие работники студии хотели бы этого. Появится ли Цири в мире киберпанка или нет — неизвестно, но художник Rxart (rexartwork) решил продемонстрировать, как выглядели бы герои «Ведьмак 3», оказавшись в Найт Сити.

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Художник проделал огромную работу по созданию концепта персонажей, оружия и способностей. Геральт обзавелся роботизированной рукой, стальной меч заменил револьвер, а серебряный меч — плазменный пистолет, умения Геральта также подверглись изменениям, ведь теперь ему придется бороться не с нежитью, а с киборгами. Передвигается Геральт не на Плотве, а на массивном футуристическом чоппере. Автор основательно поработал и над образами Эредина, Цири, Йеннифер и Трисс, и работы у него получились великолепные. Арты демонстрируют не только отдельных персонажей, но и возможности их кооперации в бою.

Предлагаю всем поклонникам игр «Ведьмак» и всем тем, кто с нетерпением ждет Cyberpunk 2077, ознакомиться с работами RX на ArtStation, посетить его профиль в социальной сети weibo. Стоит отметить, что в профиле художника и множество других прекрасных работ, не связанных с проектами CD Projekt.