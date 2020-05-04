Предполагаемая утечка раскрывает все ближайшие игровые проекты и эксклюзивы Xbox Series X — Age of Empires V, Perfect Dark, Forza Horizon 5, Fable IV и многое другое
рекламаДжон Скар (Jon Scarr) — журналист, игровой редактор ресурса BestBuyCanada на своей странице в twitter @4Scarrs_Gaming опубликовал слив от незнакомца, представившегося сотрудником Xbox Games Publishing, о всех проектах над которыми активно работает студия:
- World’s Edge работает над Age of Empires V.
- Double Fine полностью погружена в работу над Psychonauts 2 и готовит переиздание Banjo, которое с большой вероятностью будет анонсировано в июне, а релиз игры ожидается в 2022 году.
- The Initiative работает над Perfect Dark. Игровой процесс будет сосредоточен на одиночном режиме, но планируется и многопользовательская составляющая над которой работает The Coalition. Игра будет анонсирована в июне и выйдет в 2022 или до наступления 2023 года. Это будет один из крупнейших Xbox Series X эксклюзивов.
- InXile работает над RPG и это не Bard’s Tale, и не средневековая RPG. Это проект очень высокого класса.
- Ninja Theory работает над Hellblade 2 и Project Mara. Трейлер Hellblade 2 будет представлен в июне, а релиз состоится в 2022 году. Project Mara появится в 2021 или 2022 году.
- Obsidian работает над The Outer Worlds 2 и новым AAA-проектом — RPG, очень похожей на Skyrim. The Outer Worlds 2 будет анонсирован сразу после запуска Xbox Series X или в 2021 году. Релиз намечен на 2022 или 2023 год, другой проект студия анонсирует в июне, а релиз запланирован на 2021 год.
- Playground Games работает над двумя проектами: Forza Horizon 5 и Fable IV. Анонс Forza Horizon 5 состоится осенью, а релиз в 2021 году. Это будет самая большая игра в серии Forza. Fable IV анонсируют в июне. Fable IV очень амбициозный проект с великолепной графикой релиз которого запланирован на 2021-2022 год.
- Rare работает над Everwild, игра больше похожа на The Legend of Zelda: Breath of the Wild чем на Sea of Thieves. В Everwild будет опциональный кооперативный режим. Трейлер представят в июне, релиз запланирован на 2021 год.
- Turn 10 работает над Forza Motosport 8, анонс также в июне, релиз после презентации Xbox Series X.
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Пользователи twitter и Reddit негативно отнеслись к информации и считают утечку неправдоподобной, особенно в отношении двух проектов Forza, разрабатывающихся в одно и то же время. Однако есть пользователи, утверждающие, что список проектов действительно может быть реальным.
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