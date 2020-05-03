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Даже допинг не придает уверенности Intel Core i3-10100 в соперничестве с AMD Ryzen 3 3100 в 3DMark Fire Strike и Time Spy

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Бюджетный настольный процессор Intel Comet Lake-S, Core i3-10100, не смог обогнать конкурента AMD Ryzen 3 3100 в тестовом пакете 3DMark. Процессоры были протестированы в тестовых сценах Fire Strike и Time Spy, в номинальном режиме работы и в разгоне. Тестовый стенд также включал видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2060 и 16 ГБ оперативной памяти.

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В номинальном режиме работы базовая частота ядер Core i3-10100 составила 3,6 ГГц, а максимальная частота в режиме турбо 4,1 ГГц. Разгон процессора, вероятно, был выполнен с помощью фирменной функции материнских плат ASRock, Boost Frequency Boost (BFB), которая заставляет процессор работать принудительно в пиковом режиме энергопотребления PL1. Таким образом, частота Core i3-10100 с функцией BFB составила 4,2 ГГц. Ядра конкурента, Ryzen 3 3100, в номинальном режиме работали по формуле 3,6/3,9 ГГц, а в разгоне частота всех ядер была зафиксирована на отметке в 4,4 ГГц.

В результате, в бенчмарке Fire Strike i3-10100 отстал по Physics Score на 11% в номинальном режиме, а с включенной функцией BFB только на 1%, однако разгон Ryzen 3 3100 позволил AMD вырваться вперед уже на 12%. В бенчмарке Time Spy Intel вышел в лидеры на 3,3% в номинальном режиме и на 10% под допингом, относительно стокового Ryzen 3 3100, но разгон Ryzen позволил последнему сократить отставание до небольших 1,5%.

Источник изображений: 3dmark.com [1] [2]

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Можно было бы зафиксировать ничью, но все же Ryzen 3 3100 является фаворитом. Бюджетный i3-10100 работал в паре с материнской платой ASRock Z490 Taichi, которая позволяла повысить производительность процессора за счет технологии BFB и, наверняка, позволила настроить дополнительные параметры электропитания. В реальных сборках вероятность такого соседства крайне мала, i3-10100 — это процессор для бюджетных компьютеров, в которых будут использоваться очень простые материнские платы с ограниченными возможностями, хотя ASRock заявляет наличие функции BFB у любых материнских плат, не все из них будут обладать достаточными возможностями подсистемы питания и системы охлаждения как материнской платы, так и процессора. У AMD наборы логики B450 и B550, позволяющие разгонять процессоры Ryzen, встречаются и в бюджетных материнских платах, делая разгон доступным для любого пользователя с практически любым бюджетом. Кроме того, Ryzen 3 3100 должен быть дешевле. Стоимость Intel Core i3-10100 ожидается на уровне 129$, в то время как Ryzen 3 3100 должен стоить от 99$.

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Стоит отметить, что Ryzen 3 3100 это процессор с двумя кластерами CCX, а Ryzen 3 3300X основан только на одном кластере, что положительно скажется на его производительности. В совокупности с увеличенными частотами 3300X еще сильнее опередит Core i3-10100. Похоже, что ситуация не меняется и AMD останется лидером в сегменте настольных процессоров любого бюджета.

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