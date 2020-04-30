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Сегодня в онлайн-сервисе Steam открывается бесплатный доступ к шести отличным играм, среди которых последняя часть Mafia, гоночный симулятор F1 2019, многопользовательский шутер Squad и набор отличных инди игр.

Mafia III — продолжение культовой франшизы от 2K Games, которая расскажет историю Линкольна Клэя, темнокожего парня, брошенного в раннем детстве родителями и взятого на воспитание черной мафией города Нью-Бордо (прототипом которого является Новый Орлеан 60-х годов). В юношестве Линкольн уходит добровольцем в армию, на войну во Вьетнаме, в этот период своей жизни он многое осмыслит и поймет. Спустя 2 года главный герой возвращается в родной город в надежде начать новую жизнь, но ввязывается в криминальные дела мафиозных группировок. Стоимость игры 1999 ₽. Бесплатный доступ продлится 7 дней.

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F1 2019 — официальная видеоигра чемпионата мира FIA Формулы-1 2019 года. В F1 2019 представлены все официальные команды, гонщики и все трассы сезона. F1 2019 зарекомендовала себя как одна из гоночных франшиз с самым высоким рейтингом. Основываясь на успехе предыдущих частей, игра обеспечивает неповторимый правдоподобный игровой процесс, который может конкурировать с реальным опытом вождения болида F1. В новой части был сделан еще больший акцент на графической точности и окружении — треки оживают как никогда раньше. Ночные гонки были полностью переработаны и вышли на новый уровень реализма, а улучшенные звуковые и визуальные эффекты дополнят реалистичность игры по всем аспектам. Стоимость 1085 ₽. Бесплатный доступ продлится 4 дня.

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Squad — многопользовательский шутер от первого лица, в котором игроки примут участие в боевых действиях на огромных картах с участием до 100 человек. Игра обещает высокую достоверность боевых действий, огромный арсенал и парк военной техники, позиционную голосовую связь от которой во многом зависит исход битвы. Игра находится в раннем доступе, поскольку разработчики попросту не успевают наполнять игру огромным количеством подготовленного контента. Стоимость 999 ₽. Бесплатный доступ продлится 3 дня.

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