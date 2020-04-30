Бесплатный доступ в Steam на ближайшие дни — Mafia III, F1 2019, Squad и три отличные инди игры
рекламаСегодня в онлайн-сервисе Steam открывается бесплатный доступ к шести отличным играм, среди которых последняя часть Mafia, гоночный симулятор F1 2019, многопользовательский шутер Squad и набор отличных инди игр.
Mafia III — продолжение культовой франшизы от 2K Games, которая расскажет историю Линкольна Клэя, темнокожего парня, брошенного в раннем детстве родителями и взятого на воспитание черной мафией города Нью-Бордо (прототипом которого является Новый Орлеан 60-х годов). В юношестве Линкольн уходит добровольцем в армию, на войну во Вьетнаме, в этот период своей жизни он многое осмыслит и поймет. Спустя 2 года главный герой возвращается в родной город в надежде начать новую жизнь, но ввязывается в криминальные дела мафиозных группировок. Стоимость игры 1999 ₽. Бесплатный доступ продлится 7 дней.
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F1 2019 — официальная видеоигра чемпионата мира FIA Формулы-1 2019 года. В F1 2019 представлены все официальные команды, гонщики и все трассы сезона. F1 2019 зарекомендовала себя как одна из гоночных франшиз с самым высоким рейтингом. Основываясь на успехе предыдущих частей, игра обеспечивает неповторимый правдоподобный игровой процесс, который может конкурировать с реальным опытом вождения болида F1. В новой части был сделан еще больший акцент на графической точности и окружении — треки оживают как никогда раньше. Ночные гонки были полностью переработаны и вышли на новый уровень реализма, а улучшенные звуковые и визуальные эффекты дополнят реалистичность игры по всем аспектам. Стоимость 1085 ₽. Бесплатный доступ продлится 4 дня.
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Squad — многопользовательский шутер от первого лица, в котором игроки примут участие в боевых действиях на огромных картах с участием до 100 человек. Игра обещает высокую достоверность боевых действий, огромный арсенал и парк военной техники, позиционную голосовую связь от которой во многом зависит исход битвы. Игра находится в раннем доступе, поскольку разработчики попросту не успевают наполнять игру огромным количеством подготовленного контента. Стоимость 999 ₽. Бесплатный доступ продлится 3 дня.
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Также не стоит проходить мимо замечательных инди игр:
- Skybolt Zack — уникальный ритмичный платформер с довольно сложным и интенсивным игровым процессом.
Стоимость 435 ₽. Бесплатный доступ продлится 3 дня.
- 3030 Deathwar Redux - A Space Odyssey — это уникальная смесь приключенческой игры и космического симулятора. Исследуйте звездные системы, добывайте ресурсы и охотьтесь на пиратов в режиме с видом сверху. Покиньте свой корабль и переключитесь в классический режим приключений, где вы исследуете планеты и космические станции, ведете диалоги с персонажами.
Стоимость 349 ₽. Бесплатный доступ продлится 4 дня.
- Secret Neighbor — многопользовательский ужастик, в котором группа детей пытается спасти своего друга из подвала жуткого соседа. Но оказывается, что среди них скрывается тот самый сосед, замаскированный под ребенка.
Стоимость 499 ₽. Бесплатный доступ продлится 3 дня.
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