Windows 10 сможет удаленно управлять музыкой на Android смартфоне
рекламаMicrosoft продолжает развивать возможности взаимодействия операционных систем Windows 10 и Android. В Insider Preview сборке Windows 10 19619.1000 приложение «Ваш телефон» получило обновление, в котором Microsoft внедрила функцию управления музыкой, воспроизводимой на смартфоне под управлением Android Nougat или старше, прямо с компьютера. Через компьютер можно будет проигрывать, приостанавливать или пропускать песни, просматривать музыкальные альбомы, созданные на смартфоне. Приложение «Ваш телефон» поддерживает музыкальные приложения Android, такие, как Spotify, Google Play Музыка, YouTube Музыка, Amazon Music, Pandora, Xiami Music и Google Подкасты. Музыка будет синхронизироваться между вашим смартфоном и компьютером.
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В музыкальном проигрывателе приложения «Ваш телефон» также есть раскрывающееся меню, позволяющее переключаться между несколькими проигрывателями или приложениями. Кроме того, в окне предварительного просмотра приложения, на панели задач, отображаются кнопки воспроизведения для удобного управления.
рекламаВозможно, Microsoft в будущем внедрит и возможность обратного управления, когда с помощью смартфона можно будет воспроизводить музыку на компьютере.
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