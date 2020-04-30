Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Источник изображения: hitman.com реклама

Шестая часть знаменитой стелс-экшен франшизы про сурового лысого киллера со штрихкодом на затылке, разработанная датской студией IO Interactive и изданная Square Enix в 2016 году, являющаяся по своей сути перезапуском всей серии игр HITMAN, бесплатно доступна в Playstation Store. Прямо сейчас любой желающий может привязать к своему аккаунту Playstation Network полный первый сезон игры HITMAN. Но не обошлось без особенностей. Существует проблема — пользователи скачавшие парижский эпизод ранее, когда он был бесплатным, или получившие его через подписку Playstation Plus, когда он входил в нее, получают сообщение о невозможности зарегистрировать на свой аккаунт первый сезон игры HITMAN. Система сообщает что игра на аккаунте уже есть. Аналогичная ситуация наблюдалась с Uncharted 4 и, видимо, тогда Sony проигнорировала проблему. Решения нет и сейчас.

реклама

HITMAN 2016 года разработан в лучших традициях серии, игровая механика напоминает Absolution, а дизайн уровней Blood Money. Вас ждут 8 миссий в 7 странах по всему свету, начиная от Парижа и заканчивая Марракешем, а также по 4 дополнительные и бонусные миссии.

Игра получила высокий рейтинг Metacritic: 84 Metascore и 7.7 User Score, была номинантом премии BAFTA в области видеоигр и The Game Award в категории лучшая игра в жанре экшн/приключения.

реклама