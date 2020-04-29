Ryzen Threadripper 3980X с 48 ядрами и 96 потоками существует и может вскорости пополнить ряды процессоров AMD
рекламаСемейство процессоров AMD третьего поколения для высокопроизводительных систем уже включает достаточно моделей, начиная от 12-ядерных Ryzen Threadripper 3900/3900X и заканчивая 64-ядерным Ryzen Threadripper 3990X, все модели поддерживают технологию SMT. Но в линейке продуктов явно остается свободное место для еще одного процессора с 48 ядрами — 3980X.
Официально о производстве Ryzen Threadripper 3980X ничего не известно, конечно, запуск такого продукта полностью зависит от собственных интересов AMD. Компания уже достаточно укрепила свои позиции в соперничестве с Intel — даже 16-ядерный Ryzen Threadripper 3950X уже может успешно конкурировать с флагманом Intel в лице 18-ядерного 36-поточного Core i9-10980XE. Но похоже, что AMD все таки собирается пополнить ряд процессоров Ryzen Threadripper: сегодня в сети появился скриншот CPU-Z на котором показан процессор 3980X с 48 ядрами и 96 потоками, 3 МБ общего кэша первого уровня L1, 24 МБ кэша второго уровня L2 и 192 МБ третьего L3. Тепловой пакет процессора составляет 280 Вт. Что касается рабочей частоты, базовая частота составляет 2,8 ГГц, что на 100 МГц ниже, чем у 3990X. Пиковая частота неизвестна, но ожидается, что она будет выше, чем 4,3 ГГц или даже 4,5 ГГц.
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Достоверность этих новостей пока не может быть полностью подтверждена, но такой продукт абсолютно логичен. Стоимость 3980X можно ожидать на уровне около 2999 долларов США.
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