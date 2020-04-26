Бесплатный ключ Paragon Hard Disk Manager 25th Anniversary можно получить на официальном сайте компании
Компания Paragon предлагает получить программу Hard Disk Manager 25th Anniversary Limited Edition бесплатно. Успейте забрать серийный ключ на официальной странице предложения. Версия 25th Anniversary Limited Edition для домашнего использования абсолютно бесплатна, в отличие от версии Advanced, стоимость которой, при схожем наборе функций, составляет 4990 ₽.
рекламаHard Disk Manager 25th Anniversary Limited Edition позволяет управлять разделами накопителей, уничтожать информацию, создавать резервные копии и восстанавливать данные.
Управление разделами жесткого диска
рекламаБыстро и легко разделите жесткий диск на разделы для оптимизации использования его объема и эффективного распределения файлов.
Сотрите данные с жесткого диска без возможности восстановления
Уменьшите вероятность получения ваших данных другими людьми. Несколько стандартных алгоритмов очистки Paragon предлагают универсальность и помогают найти баланс между скоростью и уровнем очистки. Сотрите раз и навсегда личные данные, функция поможет пользователю быстро очистить жесткий диск перед продажей или в других целях.
Резервное копирование и восстановление
рекламаСоздание защищенных резервных копий всего жесткого диска или отдельных разделов, файлов или папок. Восстановление любых резервных копий доступно в среде предустановки WinPE.
Порядок действий для получения бесплатной лицензии
- Перейдите на официальную страницу предложения paragon-software.com/hdm-25-anniversary/ и нажмите кнопку «Get a key».
- Укажите свои данные и подтвердите заполненную форму.
- На указанный почтовый адрес придет письмо со ссылкой на скачивание и серийным номером (на момент публикации письмо пришло моментально). Также на почтовый адрес будет зарегистрирован аккаунт Paragon и оформлена подписка на новостную рассылку.
- Скачайте установочный файл и запустите установку программы.
- Введите серийный номер на начальном этапе установки.
рекламаПосле установки будет открыт доступ к множеству функций: изменение размера, перемещение, разделение разделов, удаление и изменение буквы раздела, управление свойствами разделов, уничтожение информации и обычное форматирование, проверка файловой системы и поверхности накопителя, изменение серийного номера, изменение размера кластера, дефрагментация и оптимизация главной файловой таблицы (Master File Table, MFT), подключение виртуальных жестких дисков и другие функции.
Программа доступна только на английском языке для операционных систем Windows 7, 8, 8.1, 10 64-bit.
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