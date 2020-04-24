Бесплатная игра XCOM 2 всю неделю в Steam и три дня бесплатного доступа к Post Scriptum, Meadow и Project Winter
рекламаВ онлайн-сервисе Steam стартовала неделя бесплатного доступа для пошаговой стратегии XCOM 2, разработанной Firaxis Games и изданной 2K Games в 2016 году. События XCOM 2 происходят спустя двадцать лет после XCOM: Enemy Unknown и рассказывают об изменениях на Земле с момента уничтожения подразделения XCOM и захвата планеты инопланетными силами. Теперь инопланетная раса правит Землей, строя грандиозные города и устраняя всех, кто не согласен с их новым режимом. Но в отдаленных уголках Земли, в районах на которые еще не распространилась власть инопланетян, снова собирается сила, готовая встать на защиту человечества. Находящиеся в бегах, оставшиеся силы XCOM должны найти способ обрести былую мощь и навсегда устранить инопланетную угрозу. Так же три дня бесплатного доступа открыты для игр Post Scriptum, Meadow и Project Winter.
Post Scriptum
рекламаPost Scriptum — шутер от первого лица, история которого основана на реальных событиях Второй мировой войны. Разработчики акцентируют внимание на исторической точности событий, масштабности битв и сложности, которая требует сплоченности, хорошей коммуникации и командной работы.
Meadow
рекламаMeadow многопользовательская игра где каждый может стать диким зверем и отправиться путешествовать по бескрайнему ландшафту дикой природы.
Project Winter
рекламаИнтересный и многообещающий проект Project Winter — это многопользовательская игра для 8 игроков, симулятор выживания в суровых условиях дикой природы. Вам придется бороться с суровыми погодными условиями крайнего севера, голодными дикими животными и предательством внутри команды.
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