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Еженедельная раздача игр от Epic Games Store продолжается. Сегодня, как и было запланировано, онлайн-сервис позволяет привязать к своему аккаунту Epic Games бесплатную игру For The King.

For The King — это пошаговая стратегическая игра, сочетающая в себе механику настольных ролевых игр и динамические события со случайно-генерируемыми уровнями, квестами и событиями. Отправляйтесь в путешествие по опасным бесплодным землям, пытайтесь выжить в ядовитых болотах и храбро сражайтесь в открытом море на уникальных картах каждый раз сталкиваясь с новыми вызовами и непредсказуемыми трудностями. Игра поддерживает кооперативный режим с возможностью игры по локальной сети или через интернет. Бесплатный набор включает весь дополнительный контент состоящий из пяти приключений.

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For The King получила высокую оценку Metacritic, 75 Metascore и 7,5 User Score, и предлагает от 11 до 28 часов увлекательного геймплея по данным howlongtobeat.

Акция продлится до 30 апреля.

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Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут ужастик Amnesia: The Dark Descent и приключенческая ролевая 2D игра Crashlands. Эти игры можно будет добавить на аккаунт Epic Games в период с 30 апреля по 7 мая.