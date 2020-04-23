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Компания Xiaomi повысит приватность операционной системы MIUI 12 с помощью искусственного интеллекта. В современном мире укоренился предрассудок относительно китайского программного обеспечения не соблюдающего приватность пользователей, Xiaomi готова развеять это суждение представив вместе с MIUI 12 революционную систему защиты приватности пользователей. Кроме того, система MIUI 12 получила сертификат международного концерна TÜV Rheinland подтверждающий соответствие высоким стандартам безопасности.

По словам Xiaomi, технология защиты конфиденциальности MIUI 12 — это разработанная компанией программа с открытым исходным кодом под названием «MACE» (Mobile AI Compute Engine). MACE — это система искусственного интеллекта, предназначенная специально для мобильных устройств. Система встроена непосредственно в мобильное устройство и работает локально без необходимости удаленного соединения, защищая пользовательские данные в автономном режиме.

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В то же время Xiaomi внедрила алгоритм дифференциальной приватности (differential privacy) в системе MIUI 12. Эта технология добавляет вводящую в заблуждение информацию к передаваемым данным. Таким образом, передающиеся данные содержат фрагменты информации, которая не даст расшифровать данные при их перехвате, сбивая с толку злоумышленников. Сам пользователь может извлечь исходную информацию в любое время.

Презентация MIUI 12 назначена на 27 апреля, в этот же день Xiaomi представит бюджетный смартфон Xiaomi Mi 10 Youth Edition.