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источник изображения: weibo канал xiaomishouji

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источник изображения: weibo канал xiaomishouji

Китайская корпорация Xiaomi опубликовала новые подробности о бюджетном смартфоне Xiaomi Mi 10 Youth Edition, который должен быть представлен публике 27 апреля вместе с новой операционной системой MIUI 12. На этот раз подробности коснулись камер смартфона. Впервые, смартфон, позиционирующийся как бюджетный, получит настолько продвинутую систему фото и видео-съемки. Смартфон Xiaomi Mi 10 Youth Edition получит четыре камеры и поддержку скоростного 50-кратного оптического зума с оптической стабилизацией и системой интеллектуального распознавания сцен.

Xiaomi Mi 10 Youth Edition обладает не только сверхскоростным зумом с 50-кратным увеличением, но и другими фото-функциями, включая широкоугольную съемку, портретную съемку, смартфон может снимать ночные сцены, делать макро снимки и многое другое. Компания приводит примеры снимков в различных режимах, посмотрите на эту красоту.

источник изображения: weibo канал xiaomishouji

реклама Мы видим весь Пекин со штаб-квартиры научно-технологического парка Xiaomi в районе Хайдянь. Махнем 15 км в сторону Wangjing SOHO, как дела?!





источник изображения: weibo канал xiaomishouji

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Напомним, что Xiaomi Mi 10 Youth Edition предназначен только для Китая, но компания планирует выпустить глобальную версию смартфона, который будет называться Xiaomi Mi 10 Lite.