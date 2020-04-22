Исходный код CS GO и Team Fortress 2 слит в сеть, игровые сервера Valve и компьютеры пользователей находятся под угрозой
рекламаИсходный код Counter Strike Global Offensive и Team Fortress 2 был опубликован на анонимном веб-форуме 4chan. Первым подозреваемым стал Тайлер Маквикер (Tyler McVicker) — известный инсайдер, регулярно публикующий эксклюзивные новости о проектах Valve. По некоторым данным, причиной этому могло послужить то, что один из давних партнеров Тайлера был недавно уволен из подразделения Valve, Lever Softworks, из-за проблемного поведения.
Сам Тайлер полностью отрицает вину, по его словам он не имеет никакого отношения к утечке кода. Код был получен в результате утечки два года назад и только сейчас появился в открытом доступе. Сам Тайлер собирается предоставить все доказательства в юридический отдел компании Valve.
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рекламаВ свою очередь утечка исходного кода привела к нарушению безопасности серверной инфраструктуры и атакам на сервера Team Fortress, дело дошло до того, что злоумышленники могут получать доступ к компьютерам пользователей и удаленно запускать на них вредоносный код. Поэтому все сервера Team Fortress будут закрыты. Ситуация с CS GO на данный момент не ясна, возможно, сервера CS GO в меньшей степени подвергнуться атаке из-за более частого обновления игры. В любом случае, утечка исходного кода — серьезный удар по компании, который может нарушить работу всех серверов.
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