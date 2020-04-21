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источник изображения: God of War E3 2016 Gameplay Trailer, Playstation YouTube Official

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«Два года назад, вы, поклонники God of War, приняли новый вызов, присоединившись к Кратосу и его сыну Атрею в их эпическом путешествии. С тех пор все мы в студии Santa Monica были поражены вашей увлеченностью, креативностью и поддержкой».

Официальный блог Playstation сообщил о праздновании студией Santa Monica дня рождения игры God of War, которой исполнилось 2 года. Студия благодарит всех поклонников за внимание к новой части знаменитой франшизы:

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В честь этого дня и в честь всех поклонников Santa Monica сообщила о выходе новых тематических продуктов. В сотрудничестве с издателем электронных комиксов Dark Horse и командой God of War, студия воплотила дневник Атрея в книгу «Lore and Legends». Книга выполнена в твердом переплете и рассказывает о путешествии Атрея и Кратоса через Девять Царств. Она включает в себя описание мира, бестиарий с подробным описанием всех героев и противников и многое другое.

В сотрудничестве с Gaming Heads был создан бюст Кратоса. Бюст в натуральную величину разрабатывался на основе игровой модели, мелкие детали были с большой точностью выполнены вручную. Выполнено только 500 бюстов, что делает их предметом истинного коллекционера.

источник изображения: blog.eu.playstation.com реклама

Типография Lineage Studios подготовила плакат позволяющий поклонникам любоваться красотой грозного противника — Валькирии, но, скорей всего, плакат будет доступен для заказа только в США. Для Европы подготовлен набор интересных игрушек от Rubber Road — это фигурки, демонстрирующие, что получится если скрестить Кратоса и Атрея с утками.

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