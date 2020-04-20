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Последнее накопительное обновление Windows 10 версий 1909 и 1903, KB4549951, как сообщается, вызывает многочисленные проблемы как для тех, кто установил обновление, так и для тех, кто пытается его установить.

После установки обновления KB4549951 пользователи Windows 10 сталкиваются с множеством различных проблем среди которых встречаются следующие:

нестабильность работы системы, ошибки 0x8007000d, 0x800f081f, 0x80073701 и другие;

неисправность Bluetooth и Wi-Fi адаптеров, отсутствие связи с устройствами и подключения к сети интернет, адаптеры не определяется системой в диспетчере устройств;

синие экраны смерти BSOD с сообщением «Kernel Mode Heap Corruption» при любой нагрузке на систему, просмотр потокового видео и даже работа в офисных приложениях может вызвать эту проблему;

все файлы в библиотеке «Документы» старше 1 недели удаляются без уведомления и возможности восстановления;

сброс настроек в приложениях, потеря всех добавленных в почтовые клиенты аккаунтов;

появление ложного экрана входа пользователя с просьбой ввести пароль, при этом установленный пароль для входа не подходит;

проблемы с входом в учетные записи пользователей в сторонних приложениях.

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Жалобы продолжают поступать. Удаление обновления KB4549951 не помогает многим пользователям, поэтому настоятельно не рекомендуется обновлять Windows 10 версий 1909 и 1903 и устанавливать накопительное обновление KB4549951 до официальных комментариев Microsoft и исправления всех текущих проблем, несмотря на то, что KB4549951 содержит исправления безопасности.