Накопительное обновление Windows 10 KB4549951 принесло пользователям массу различных проблем
рекламаПоследнее накопительное обновление Windows 10 версий 1909 и 1903, KB4549951, как сообщается, вызывает многочисленные проблемы как для тех, кто установил обновление, так и для тех, кто пытается его установить.
После установки обновления KB4549951 пользователи Windows 10 сталкиваются с множеством различных проблем среди которых встречаются следующие:
- нестабильность работы системы, ошибки 0x8007000d, 0x800f081f, 0x80073701 и другие;
- неисправность Bluetooth и Wi-Fi адаптеров, отсутствие связи с устройствами и подключения к сети интернет, адаптеры не определяется системой в диспетчере устройств;
- синие экраны смерти BSOD с сообщением «Kernel Mode Heap Corruption» при любой нагрузке на систему, просмотр потокового видео и даже работа в офисных приложениях может вызвать эту проблему;
- все файлы в библиотеке «Документы» старше 1 недели удаляются без уведомления и возможности восстановления;
- сброс настроек в приложениях, потеря всех добавленных в почтовые клиенты аккаунтов;
- появление ложного экрана входа пользователя с просьбой ввести пароль, при этом установленный пароль для входа не подходит;
- проблемы с входом в учетные записи пользователей в сторонних приложениях.
рекламаЖалобы продолжают поступать. Удаление обновления KB4549951 не помогает многим пользователям, поэтому настоятельно не рекомендуется обновлять Windows 10 версий 1909 и 1903 и устанавливать накопительное обновление KB4549951 до официальных комментариев Microsoft и исправления всех текущих проблем, несмотря на то, что KB4549951 содержит исправления безопасности.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила