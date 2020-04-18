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Китайская корпорация Xiaomi объявила, что официально прекратила разработку MIUI 11 и в настоящее время работает над своей новой системой MIUI 12. Конечно, все хотят знать, будет ли их смартфон Xiaomi поддерживать MIUI 12. До сегодняшнего дня пользователи искали свой телефон Xiaomi во многочисленных информационных утечках, а сегодня Xiaomi выпустила официальное приложение для проверки поддержки смартфоном MIUI 12.

Новое приложение от официальных разработчиков Alpha Developers под названием MIUI 12 Eligibility Test теперь доступно в магазине Google Play. Это приложение в своей базе данных содержит все смартфоны Xiaomi, которые будут обновлены до MIUI 12. Тест на соответствие требованиям MIUI 12 призван помочь пользователям определить, будет ли устройство Xiaomi поддерживать обновление MIUI 12 или нет. Таким образом, вы можете без проблем протестировать свое устройство с помощью этого приложения.

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источник изображения: play.google.com

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