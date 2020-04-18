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источник изображения: официальный YouTube канал Xbox



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Компания Microsoft официально представила ограниченную серию Cyberpunk 2077 Xbox One X после серии утечек. Консоль планируется выпустить в июне этого года, за несколько месяцев до выхода Cyberpunk 2077 в сентябре. Вероятно, это связано с установленным графиком производства Xbox One X, который был запланирован с учетом апрельского релиза Cyberpunk 2077.

Из-за небольшого сбоя на сайте Xbox информация о консоли Cyberpunk 2077 Xbox One X появилась раньше времени благодаря некоторым внимательным фанатам. Изначально консоль должна была появиться на сайте Xbox 20 апреля. Теперь мы можем познакомиться со специальной версией консоли Cyberpunk 2077 Xbox One X во всей ее красе уже сегодня, за два дня до официальной даты. Дизайн консоль разработан в стилистике Cyberpunk 2077, объединяя множество разных цветов и футуристических конструкций.

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Подробностей о технических характеристиках пока не было объявлено, но, вероятно, консоль будет иметь стандартные характеристики с накопителем объемом 1 ТБ, хотя по некоторым предположениям, объем накопителя может быть увеличен до внушительных 2 ТБ.

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Эта утечка произошла через несколько часов после того, как на Amazon Canada был замечен официальный контроллер Cyberpunk 2077 Xbox One в двухцветном дизайне, вдохновленном персонажем Киану Ривза — Джонни Сильверхандом.