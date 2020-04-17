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Портал xda-developers.com сообщает, что последняя версия оболочки Samsung OneUI станет доступна для смартфонов Galaxy Note 10 Lite. Ранее уже было известно, что Samsung планирует обновить ряд флагманских устройств предыдущих поколений до OneUI 2.1. Обновление постепенно становилось доступным для Galaxy S10 и Galaxy Note 10, позже очередь подошла и к Galaxy S10 Lite, а теперь свое обновление получает и Galaxy Note 10 Lite.

Первыми обновление до OneUI 2.1 получат владельцы Samsung Galaxy Note 10 Lite в Испании и ОАЭ, оно принесет несколько новых функций и обновления безопасности за апрель 2020 года.

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После обновления пользователи Samsung Galaxy Note 10 Lite смогут насладиться улучшенной технологией AR Emoji с возможностью ручного редактирования и улучшенным распознаванием мимики. Обновление также включает в себя приложения Quick Share для быстрого обмена файлами между устройствами Samsung Galaxy и Music Share, позволяющая открывать доступ к Bluetooth аудио-устройствам. Также владельцев Samsung Galaxy Note 10 Lite новые режимы съемки, такие как Мультикадр и Pro режим для видео, кастомизация фильтра камеры, регулировка температуры селфи-снимков и функции AR Zone. Кроме того, клавиатура Samsung получила новую функцию многоязычного перевода, улучшенный поиск смайликов и стикеров, а также новую функцию возврата текста. Как упоминалось ранее, обновление в настоящее время доступно только для пользователей Note 10 Lite в Испании и ОАЭ, но в ближайшие дни оно должно появиться в других регионах.