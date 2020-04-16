Warhammer II, Borderlands и еще шесть игр всю неделю в Steam бесплатно, а также в подарок Lost Daughter и DLC к Overcooked 2
рекламаСегодня в онлайн-сервисе Steam стартует очередная раздача бесплатных игр и неделя бесплатного доступа. Все желающие смогут бесплатно и навсегда привязать к своему аккаунту Steam игру Lost Daughter — бюджетный проект с открытым миром, рассказывающий об истории отца, ищущего свою пропавшую дочь. По представленным медиа-материалам игра напоминает Postal, эти ассоциации усиливаются, когда читаешь примечания разработчиков «Эта игра содержит кровь, алкоголь и … ». Игра на данный момент не получила отзывов сообщества, но, уверен, найдет своих поклонников. Игра стоит 133 ₽, но сегодня Steam бесплатно позволит добавить её на аккаунт после 20:00 по московскому времени.
Владельцы игры про поваров из Лукового королевства, Overcooked 2, смогут бесплатно забрать два дополнения общей стоимостью 331 ₽, в список бесплатных DLC вошли:
- Too Many Cooks Pack, стоимостью 82 ₽
- Surf 'n' Turf, стоимостью 249 ₽
рекламаOvercooked 2 заработала положительные отзывы сообщества Steam, получила множество номинаций и была признана лауреатом таких конкурсов как Game Critics Awards и The Game Awards 2018 в номинации лучшая семейная игра, а также Develop: Star Awards в номинации игра 2019 года. Симулятор повара поддерживает как одиночную игру, так и игру по сети, кооперативный режим. Можно играть всей семьей на любых устройствах с помощью Remote play.
Всю неделю Steam бесплатно позволит играть в восемь игр, среди которых есть несколько бестселлеров последних лет суммарной стоимостью более 4500 ₽. В первую очередь обратите внимание на такие проекты как:
- Total War: WARHAMMER II, который подарит вам от 35 до 50 часов игрового времени
- Borderlands Game of the Year Enhanced, от 36 до 142 часов геймплея
- Northgard, от 15 до 18 часов геймплея
- Absolver
рекламаИ, конечно же, не стоит проходить мимо:
- Beat Hazard
- Beat Hazard 2
- Pride Run
- Devolver Bootleg
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