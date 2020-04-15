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В сети появилось сравнительное фото процессорных разъемов Intel 1151 и 1200. Сразу заметить отличия не так просто, но если приглядеться, то первое, что бросается в глаза — это смещение монтажных ключей из верхней половины сокета в нижнюю.

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источник изображения: twitter @momomo_us

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Специалисты уже отмечали, что архитектура процессоров Comet Lake слабо отличается от своих предшественников. Это все та же дорабатываемая архитектура Skylake из 2015 года, на базе которой построены Kaby Lake и Coffee Lake. Отличия от Coffee Lake должны быть минимальными. Благодаря техпроцессу 14nm ++ процессорам Comet Lake удалось увеличить турбо частоты. Так ли был нужен новый сокет для процессоров 10-го поколения? Уже известны примеры, когда наборы логики, которые могли бы обеспечить работу новых процессоров, признавались неподходящими и материнские платы на их основе не получали обновления программного обеспечения. Однако позже, энтузиасты модифицировали BIOS материнских плат и оказывалось, что старые платы отлично могут работать с новыми процессорами. Например материнские платы на наборах логики Z170 и Z270, которые официально поддерживали процессоры только 7-го поколения, успешно были доработаны народными умельцами для поддержки процессоров Coffe Lake и Coffe Lake Refresh.

Повторяется ли история снова, и теперь компания создает дополнительные препятствия в виде переноса ключей для отсутствия физической возможности установки новых процессоров в старый сокет? Однако любители Xeon модификаций 775 сокета уже доказали, что ключи отлично спиливаются.