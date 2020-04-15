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Обновление безопасности Samsung Galaxy S20 Ultra содержит неисправность

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Photo by Joshua Qualls on Unsplash

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Портал sammobile.com сообщает, что апрельское обновление безопасности Samsung для смартфонов Galaxy S20 Ultra спровоцировало появление визуальной ошибки. Пользователи жалуются, что на дисплее смартфона стал появляться зеленый оттенок.

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Согласно многочисленным свидетельствам пользователей, переключение частоты обновления дисплея Galaxy S20 Ultra и снижение его яркости до уровня ниже 30% приводит к тому, что проблема проявляется в таких приложениях как Samsung Pay, Камера, Калькулятор, Snapchat, Telegram, PUBG: Mobile, Chrome и других. Зеленый оттенок отображаться когда яркость дисплея снижена и частота обновления переключается на 60 Гц в каком либо приложении. В данном случае проблема решается увеличением яркости.

Сброс устройства помогает решить проблему, что говорит о том, что это программная ошибка, а не аппаратная неисправность.

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Также обнаружено, что зеленый оттенок появляется, когда температура телефона поднимается выше 40 °C или заряд батареи падает до 5%.

На данный момент только владельцы Galaxy S20 Ultra на базе процессора Exynos 990 сталкиваются с проблемой. Представители службы поддержки Samsung еще не признали эту ошибку и предлагают только рекомендации перезагрузить свои устройства и очистить кэш приложений, в которых появляется зеленый оттенок.

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Теги

samsung смартфон galaxy флагман samsung galaxy samsung galaxy s20 ultra
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