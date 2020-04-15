Обновление безопасности Samsung Galaxy S20 Ultra содержит неисправность
реклама
Портал sammobile.com сообщает, что апрельское обновление безопасности Samsung для смартфонов Galaxy S20 Ultra спровоцировало появление визуальной ошибки. Пользователи жалуются, что на дисплее смартфона стал появляться зеленый оттенок.
рекламаСогласно многочисленным свидетельствам пользователей, переключение частоты обновления дисплея Galaxy S20 Ultra и снижение его яркости до уровня ниже 30% приводит к тому, что проблема проявляется в таких приложениях как Samsung Pay, Камера, Калькулятор, Snapchat, Telegram, PUBG: Mobile, Chrome и других. Зеленый оттенок отображаться когда яркость дисплея снижена и частота обновления переключается на 60 Гц в каком либо приложении. В данном случае проблема решается увеличением яркости.
Сброс устройства помогает решить проблему, что говорит о том, что это программная ошибка, а не аппаратная неисправность.
рекламаТакже обнаружено, что зеленый оттенок появляется, когда температура телефона поднимается выше 40 °C или заряд батареи падает до 5%.
На данный момент только владельцы Galaxy S20 Ultra на базе процессора Exynos 990 сталкиваются с проблемой. Представители службы поддержки Samsung еще не признали эту ошибку и предлагают только рекомендации перезагрузить свои устройства и очистить кэш приложений, в которых появляется зеленый оттенок.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила