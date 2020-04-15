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Huawei начала обновление фирменных оболочек EMUI и Magic UI смартфонов на базе операционной системы Android 10.

Обновленная прошивка EMUI до версии 10.1 станет доступна текущим и последним поколениям флагманов Huawei, включая Mate 20 Pro, P30 Pro и Mate 30 Pro. Смартфоны Huawei Honor начали получать обновление Magic UI до версии 3.1, сейчас обновление уже доступно для Honor 20, Honor 20 Pro, Honor V20, Honor V30 и Honor V30 Pro.

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сервис видеозвонков MeeTime на замену Google Duo;

улучшение взаимодействия между устройствами Huawei Multi-screen синхронизацию экранов; Huawei Share для быстрого обмена файлами; OneHop упрощенное соединение с устройствами; Cast+ улучшение стабильности беспроводной связи; Sound Booster улучшение качества звука; новую галерею фото с синхронизацией; единую панель управления всеми устройствами;

голосовой помощник Huawei Celia вместо ассистента Google;

мультизадачность с поддержкой работы в несколько окон;

общие улучшения производительности и приватности.

Обновление программного обеспечения принесет множество новых функций и сервисов, в том числе заменяющих решения Google:

EMUI и Magic UI сейчас находятся на стадии бета тестирования и доступны исключительно для Китая.

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В 2020 году Huawei планирует начать обновление смартфонов до Android 11, компания выпустит оболочки EMUI 11 и Magic UI 4.0. Обновление EMUI 11 должны получить смартфоны Huawei Mate, Huawei P. Для Huawei Honor станет доступна Magic UI 4.0. Полный список устройств на данный момент не раскрывается.