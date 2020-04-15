Huawei начинает обновление смартфонов Mate и Honor до EMUI 10.1 и Magic UI 3.1
рекламаHuawei начала обновление фирменных оболочек EMUI и Magic UI смартфонов на базе операционной системы Android 10.
Обновленная прошивка EMUI до версии 10.1 станет доступна текущим и последним поколениям флагманов Huawei, включая Mate 20 Pro, P30 Pro и Mate 30 Pro. Смартфоны Huawei Honor начали получать обновление Magic UI до версии 3.1, сейчас обновление уже доступно для Honor 20, Honor 20 Pro, Honor V20, Honor V30 и Honor V30 Pro.
рекламаОбновление программного обеспечения принесет множество новых функций и сервисов, в том числе заменяющих решения Google:
- сервис видеозвонков MeeTime на замену Google Duo;
- улучшение взаимодействия между устройствами Huawei
- Multi-screen синхронизацию экранов;
- Huawei Share для быстрого обмена файлами;
- OneHop упрощенное соединение с устройствами;
- Cast+ улучшение стабильности беспроводной связи;
- Sound Booster улучшение качества звука;
- новую галерею фото с синхронизацией;
- единую панель управления всеми устройствами;
- голосовой помощник Huawei Celia вместо ассистента Google;
- мультизадачность с поддержкой работы в несколько окон;
- общие улучшения производительности и приватности.
EMUI и Magic UI сейчас находятся на стадии бета тестирования и доступны исключительно для Китая.
рекламаВ 2020 году Huawei планирует начать обновление смартфонов до Android 11, компания выпустит оболочки EMUI 11 и Magic UI 4.0. Обновление EMUI 11 должны получить смартфоны Huawei Mate, Huawei P. Для Huawei Honor станет доступна Magic UI 4.0. Полный список устройств на данный момент не раскрывается.
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