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Официальный партнер AMD, компания XFX, раскрыла все кодовые имена будущих видеокарт AMD Radeon, получив сертификат Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на свою продукцию. Из опубликованного документа легко понять, какие видеокарты AMD Radeon ждут нас в ближайшем будущем. Если посмотреть на список кодовых имен, то становится очевидно, что RX-57XT — это видеокарта из текущей серии AMD — Radeon RX 5700 XT, а RX-57XL — это Radeon RX 5700. Аналогичным образом расшифровываются и другие кодовые имена, например, RX99XT это AMD Radeon RX 9900 XT. Нули в именах отброшены для более коротких ссылок в базах данных.

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Сертификат действует до 31 декабря 2025 года, что говорит о долгосрочном сотрудничестве, которое принесет множество видеокарт AMD Radeon в исполнении XFX. Номера будущих моделей будут назначаться аналогично тому, как это происходит в текущей 5000 серии.

источник изображения: portal.eaeunion.org реклама

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Похоже, AMD собирается придерживаться порядковых номеров поколений до карт серии RX 9000. Точно так же, как это было в сериях от Radeon HD 2000 до HD 8000, выпускаемых с 2007 по 2013 год, включая модели мобильных графических процессоров последнего десятилетия. Достоинство этой схемы именования — это конкретный точный шаблон, выбранный для каждого сегмента, например, суффиксы видеокарт начального уровня 500, основного 600, среднего уровня 700 и высшего класса 800 или 900.