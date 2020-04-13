В Steam можно будет бесплатно забрать The Search в течение одного дня
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Не пропустите сегодня вечером бесплатную раздачу The Search в онлайн-сервисе Steam. The Search — инди-игра, приключенческая головоломка с point-and-click управлением.
рекламаГлавная герой оказывается в странном мире, он не помнит как попал сюда, не помнит своего прошлого. Этот мир состоит из цветных и бесцветных частей, разделенных пустотой. Но герой ощущает что-то еще, но не может увидеть этого, пока не может.
Вам предстоит разгадать природу загадочного мира, найти ключ к своему прошлому и в этом вам помогают подсказки, оставленные незнакомцем, записки и предметы, которые должны натолкнуть ваш разум и душу двигаться в правильном направлении. Преодолеть препятствия в этом мире можно с помощью искусства, творчества, которое создает разрывы в полотне реальности.
рекламаКто этот таинственный незнакомец, что это за вселенная, и почему именно вам выпало это испытание, предстоит разгадать в этой головоломке с красочными декорациями, отличным звуковым сопровождением и прекрасной озвучкой от актрисы Сисси Джонс (Cissy Jones), принимавшей участие в таких знаменитых проектах как Firewatch и Life Is Strange.
Несмотря на интригующий сюжет игра удостоилась лишь смешанных обзоров, при этом очень положительных отзывов достаточно. Стоимость игры составляет около 100 ₽, а сегодня с 20:00 по московскому времени, в течении одного дня, игру можно будет получить бесплатно.
рекламаМинимальные системные требования:
- ОС: Windows 7+ 64-bit;
- Процессор: Intel Core i3-370M @ 2.40GHz;
- Оперативная память: 4 GB;
- Видеокарта: Intel HD Graphics;
- DirectX: Версии 9.0;
- Место на диске: 2 GB.
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