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источник изображения: jasongodbey.com реклама

Не пропустите сегодня вечером бесплатную раздачу The Search в онлайн-сервисе Steam. The Search — инди-игра, приключенческая головоломка с point-and-click управлением.

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Главная герой оказывается в странном мире, он не помнит как попал сюда, не помнит своего прошлого. Этот мир состоит из цветных и бесцветных частей, разделенных пустотой. Но герой ощущает что-то еще, но не может увидеть этого, пока не может.

Вам предстоит разгадать природу загадочного мира, найти ключ к своему прошлому и в этом вам помогают подсказки, оставленные незнакомцем, записки и предметы, которые должны натолкнуть ваш разум и душу двигаться в правильном направлении. Преодолеть препятствия в этом мире можно с помощью искусства, творчества, которое создает разрывы в полотне реальности.

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Кто этот таинственный незнакомец, что это за вселенная, и почему именно вам выпало это испытание, предстоит разгадать в этой головоломке с красочными декорациями, отличным звуковым сопровождением и прекрасной озвучкой от актрисы Сисси Джонс (Cissy Jones), принимавшей участие в таких знаменитых проектах как Firewatch и Life Is Strange.

Несмотря на интригующий сюжет игра удостоилась лишь смешанных обзоров, при этом очень положительных отзывов достаточно. Стоимость игры составляет около 100 ₽, а сегодня с 20:00 по московскому времени, в течении одного дня, игру можно будет получить бесплатно.

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ОС: Windows 7+ 64-bit;

Процессор: Intel Core i3-370M @ 2.40GHz;

Оперативная память: 4 GB;

Видеокарта: Intel HD Graphics;

DirectX: Версии 9.0;

Место на диске: 2 GB.

Минимальные системные требования: