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iPhone 9 может быть представлен уже на днях

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Photo by Tyler Lastovich on Unsplash

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Портал techradar.com считает, что анонс нового iPhone 9 становится все более и более вероятным на этой неделе. Впервые дату анонса новых iPhone, известных также как iPhone SE 2020 и iPhone SE 2, опубликовал Джон Проссер (Jon Prosser) на своем twitter канале @jon_prosser некоторое время назад, он придерживался даты 15 апреля. Однако вполне возможно, что Apple совершит внезапный анонс уже завтра, 14 апреля, чтобы отвлечь внимание потребителей от анонса линейки устройств OnePlus 8. В любом случае анонс iPhone 9, скорее всего, должен состояться до 22 апреля.

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источник изображения: twitter @jon_prosser

 

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Эти слухи недавно были подтверждены другим источником, портал MacRumors.com сообщил о том, что к ним в руки попал материал, в котором аналитик Джефф Пу (Jeff Pu) предположил, что iPhone 9 должен появиться в середине этого месяца в то время как iPhone 12 будет отложен до октября.

Таким образом, уже два солидных источника, в прошлом неоднократно точно предсказывавших даты анонсов продуктов Apple, указывают на то, что iPhone 9 должен быть представлен на этой неделе, при этом в сети более не появляется противоречивых сообщений.

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Единственные причины, по которым можно сомневаемся в этих датах, это низкая для такого крупного анонса частота утечек, и то, что продолжающаяся пандемия коронавируса могла внести серьезные коррективы в расписание Apple.

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