Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Устройства Samsung Galaxy и Windows 10 теперь могут обмениваться файлами по Wi-Fi простым перетаскиванием

для раздела Блоги
1
Очень дешевая 2070 - почти довирусная цена
2080 Ti - цена упала на порядок
Обвал цен на 2070 - дешевая MSI в Ситилинке
Скидки до 50% в Ситилинке
Обвал цен на 2070 - дешевая Gigabyte в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.


Photo by Adrien on Unsplash

реклама

 

Партнерство Samsung и Microsoft с каждым годом становится все более тесным. После релиза функции кросс-платформенного переноса файлов между Windows 10 и устройствами Galaxy, Microsoft представила более простой способ доступа к файловой системе смартфонов Samsung.

реклама

Microsoft объявила, что пользователи смартфонов и планшетов Galaxy теперь могут просто перемещать файлы с персонального компьютера под управлением Windows 10 через обновленное приложение «Ваш телефон». Поддерживаются все типы файлов, но существуют некоторые ограничения. За один раз можно передать не более 100 файлов, максимальный размер каждого файла должен быть не более 512 МБ. Эта новая функция работает на всех устройствах Galaxy, поддерживающих функцию Link To Windows начиная с версии 1.5, и компьютерах, на которых установлены последние версии инсайдерских сборок Windows 10.

Проводное соединение теперь не требуется, устройства должны находиться в одной Wi-Fi сети. После подключения смартфона или планшета Galaxy к персональному компьютеру с Windows 10 вам необходимо открыть приложение «Ваш телефон» и перейти к экрану телефона. Затем вы можете открыть приложение «Галерея» или «Мои файлы», выбрать нужные файлы долгим нажатием левой клавиши мыши (ЛКМ), пока на них не появится отметка, а затем снова удерживая ЛКМ перетащить файлы и поместить их в нужное место в файловой системе вашего ПК. Перенос файлов с компьютера на устройство Samsung осуществляется по тому же принципу, вам нужно выбрать файлы на устройстве Windows 10, а затем перетащить их в окно приложения «Ваш телефон». Все файлы, переданные с компьютера на устройство, хранятся в папке «Загрузки» во внутренней памяти телефона.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

samsung windows 10 windows samsung galaxy
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
37
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
80
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GP OC (NE6208SS19P2-180T)
22
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
63
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default
61
Обзор компактного корпуса Geeek A31 v2: собери сам
10
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700KF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
41
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
36
Обзор материнской платы ASUS Prime X299 Edition 30
9
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
61

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 74
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
10 апреля 2020 63
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 61
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
12 апреля 2020 80
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 37
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default
9 апреля 2020 61

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Названы лучшие видеокарты для покупки на вторичном рынке – идеальное соотношение между производительностью и ценой
156
AMD напомнила, на что способны её видеокарты, включая Radeon VII
103
Энтузиаст запустил GTA V и первую Uncharted с включённой «трассировкой лучей»
7
Создатель легендарных игр Doom и Quake Джон Кармак рассказал о покупке нового компьютера – сменил медленный Intel на быстрый AMD
47
Стали известны цены на процессоры Intel Core 10-го поколения – дорого и нескоро
18
Microsoft готовит масштабные изменения в интерфейсе Windows 10
21
Китай переходит на собственные процессоры – на очереди отечественный чип для майнинга криптовалюты
6
Разработчики Call of Duty: Warzone существенно урезали графику в одном из последних обновлений
19
Работать с Windows 10 станет гораздо проще – в системе обнаружена скрытая секция
15
Праздник во время самоизоляции - идет бесплатная раздача симулятора езды по бездорожью и Hitman DLC в Steam
12
AMD работает над гигантским процессором с продвинутой графической частью и встроенной памятью HBM
17
8-ядерный Intel Core i9-9900K оказался быстрее нового 10-ядерного Core i9-10900F
52
Лучшие видеокарты весны 2020 года за разумные деньги от экспертов Рcgamesn
23
Commander’85 — ностальгический научно-фантастический триллер про обезумевший суперкомпьютер с ИИ
2
Энтузиаст установил на игру Ведьмак 3 более 50 модов – результат действительно впечатляет
2
Процессоры Intel в исполнении LGA 1700 появятся не ранее 2022 года
124
Эмулятор Sony PlayStation 3 для ПК получил поддержку трассировки лучей – Uncharted Drake's Fortune заиграла новыми красками
24
Энтузиаст сумел добавить рейтрейсинг в эксклюзив PlayStation
14
В Steam стартовала предварительная загрузка Fallout 76
5
Настольные процессоры Intel 10-го поколения появились в ассортименте одного из украинских магазинов
71

Популярные статьи

Отключаем траву в Red Dead Redemption 2
28
Разгоняем до предела GeForce GTX 1060 в связке с AMD Ryzen 5 1600 AF
45
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
80
Оптимальная игровая сборка для игр в Full HD за 61900 рублей
34
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
37
Mediatek умышленно завышает оценки своих процессоров в AnTuTu, 3DBench и других бенчмарках
6

Сейчас обсуждают

Дмитрий Рапкин
14:09
Подскажи, подобным комментарием ты демонстрируешь мощь своего ума или из обиды что по существу возразить нечего пытаешься оскорбить?
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
Дмитрий Кравчук
14:08
Ещё как вариант поиграть с частотой шины. У себя на 3900х с x370 taichi смог выжать 104.
Обзор ноутбука ASUS TUF Gaming A15
smaximaa
14:08
так можно и до второго пришествия ждать)
В 2022 году Intel представит полный ассортимент 7-нм продуктов
A_z_z_y
14:07
У меня 1080 на воде, только контур соберу в лучшем случае к майским :(
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2018) без замены видеокарты (GeForce GTX 1080Ti)
Дмитрий Кравчук
14:06
Так 4.7 это буст для 1-2 ядер. В нагрузке на все ядра в стоке плясать будут около 4ггц, а при ручном разгоне всех ядер можно попробовать 4.3-4.4 при довольно высоком для этого проца напряжении выжать,...
Обзор ноутбука ASUS TUF Gaming A15
Zmax
14:05
Мобильный интернет достаточно дорогой и почти всегда его объем ограничен провайдером. Качать многогиговые фильмы бессмысленно, а посмотреть ютуб в дороге и на 4G можно без проблем. Сюда же накладывает...
Смартфоны Samsung и Huawei с поддержкой 5G не пользуются достаточным спросом
beltar
14:04
Проценты от fps Не отличать - это диагноз.
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
Александр Потапов
14:04
Она слишком дорогая)
Разгоняем до предела GeForce GTX 1060 в связке с AMD Ryzen 5 1600 AF
Yolanda Tarska
14:04
Что не так?) Надо брать новую 1080 и процессор 4 ядра под старый сокет новый?)
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
Кислый Картофель
14:04
Спроси адептов зеленых, они расскажут. Как без смс и регистрации взять себе царскую видюху.
Названы лучшие видеокарты для покупки на вторичном рынке – идеальное соотношение между производительностью и ценой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем