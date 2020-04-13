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Photo by Adrien on Unsplash реклама

Партнерство Samsung и Microsoft с каждым годом становится все более тесным. После релиза функции кросс-платформенного переноса файлов между Windows 10 и устройствами Galaxy, Microsoft представила более простой способ доступа к файловой системе смартфонов Samsung.

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Microsoft объявила, что пользователи смартфонов и планшетов Galaxy теперь могут просто перемещать файлы с персонального компьютера под управлением Windows 10 через обновленное приложение «Ваш телефон». Поддерживаются все типы файлов, но существуют некоторые ограничения. За один раз можно передать не более 100 файлов, максимальный размер каждого файла должен быть не более 512 МБ. Эта новая функция работает на всех устройствах Galaxy, поддерживающих функцию Link To Windows начиная с версии 1.5, и компьютерах, на которых установлены последние версии инсайдерских сборок Windows 10.

Проводное соединение теперь не требуется, устройства должны находиться в одной Wi-Fi сети. После подключения смартфона или планшета Galaxy к персональному компьютеру с Windows 10 вам необходимо открыть приложение «Ваш телефон» и перейти к экрану телефона. Затем вы можете открыть приложение «Галерея» или «Мои файлы», выбрать нужные файлы долгим нажатием левой клавиши мыши (ЛКМ), пока на них не появится отметка, а затем снова удерживая ЛКМ перетащить файлы и поместить их в нужное место в файловой системе вашего ПК. Перенос файлов с компьютера на устройство Samsung осуществляется по тому же принципу, вам нужно выбрать файлы на устройстве Windows 10, а затем перетащить их в окно приложения «Ваш телефон». Все файлы, переданные с компьютера на устройство, хранятся в папке «Загрузки» во внутренней памяти телефона.