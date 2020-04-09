Fractal Design представила системы жидкостного охлаждения Celsius+
рекламаИзвестный шведский производитель Fractal Design представил системы необслуживаемого жидкостного охлаждения Celsius+. Системы Celsius+ являются преемниками оригинальных Celsius с множеством нововведений в дизайне, конструкции водоблока и новыми вентиляторами.
Среди новых систем выделяется две подгруппы, по три модели в каждой. Модели различаются размерами радиаторов, 240 мм, 280 мм и 360 мм, и комплектными вентиляторами — Dynamic X2 или Prisma ARGB, отличающимися как наличием подсветки, так и техническими характеристиками. В зависимости от комплектных вентиляторов каждая модель содержит в своем названии соответствующее дополнение, Dynamic или Prisma.
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К основным достоинствам новой линейки производитель относит:
- Дизайн водоблока с синхронизируемой RGB подсветкой, логотипом, индикацией режима работы и ручным поворотным механизмом переключения режима работы. Крышка водоблока выполнена из тонированного стекла. Поддерживается синхронизация подсветки с помощью технологий Gigabyte RGB Fusion, Asus Aura Sync, ASRock Polychrome Sync, MSI Mystic Light Sync и Razer Chroma.
- Наличие интеллектуального режима автоматического управления динамически регулирующего производительность вентиляторов и насоса для идеального баланса между уровнем шума и охлаждением. Также доступен и PWM режим с возможностью тонкой ручной настройки.
- Продуманная система подключения шлангов и расположения проводов. Провода питания и регулирования подсветки водоблока спрятаны под оплетку шлангов и подключаются к концентратору, расположенному непосредственно на радиаторе. Вентиляторы также подключаются к этому концентратору, что позволяет аккуратно уложить провода без необходимости их прокладки по корпусу.
- Высококачественная нейлоновая оплетка служит не только дополнением дизайна, но и дополнительной защитой низкопроницаемых гибких шлангов, которые соединяются с водоблоком через шарнирные угловые фитинги, что упрощает расположение шлангов внутри компьютерного корпуса и предотвращает их излишнее скручивание и изгиб.
- Не нужно подбирать качественную термопасту. На основание водоблока уже нанесен фирменный термоинтерфейс, гарантирующий оптимальное равномерное покрытие и отличную теплопроводность.
| источник изображений: fractal-design.com
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