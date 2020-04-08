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источник изображения: in-win.com

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источник изображения: in-win.com

Новые высокопроизводительные вентиляторы InWin Jupiter AJ120 сочетают в себе отличный дизайн с высокой производительностью и низким уровнем шума. В конструкции используется уникальная 7-лопастная крыльчатка, создающая мощный поток воздуха превышающий 70 кубических футов в минуту при давлении 2,62 мм водного столба.

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источник изображений: in-win.com



Скорость вращения вентилятора изменяется в диапазоне от 500 до 1800 об/мин за счет ШИМ-регулирования, максимальный уровень шума составляет 35 дБ. Корпус вентилятора оборудован антивибрационными резиновыми прокладками и адаптирован для установки как в корпусе, так и на радиаторах систем охлаждения. В вентиляторе используется подшипник скольжения для обеспечения более низкого уровня шума и увеличения срока службы.

Вентилятор оборудован синхронизируемой RGB подсветкой с диодами, способными передать 16,8 миллионов цветов. Подсветка, распространяясь по матовым лопастям вентилятора, создает приятное мягкое свечение. Поддерживается синхронизация подсветки с программным обеспечением материнских плат таких производителей как ASUS, Gigabyte, MSI и ASRock. Эффектами освещения также можно управлять с помощью контроллера InWin ARGB One-Click, который поставляется с комплектом из трех вентиляторов AJ120.

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Вентиляторы Jupiter AJ120 могут последовательно соединяться, упрощая сборку и управление скоростью вращения и подсветкой.