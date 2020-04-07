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источник изображения: twitter @9550pro

Пользователь HXL (@9550pro) на своей странице в twitter, ссылаясь на китайский ресурс weibo.com и пользователя с ником WolStame (который, по некоторой информации, является менеджером Lenovo), опубликовал результаты эффективности охлаждения 10-и ядерного процессора Intel Core i9-10900F. Процессор нагружался в стресс-тесте AIDA64, а в тестировании участвовали как воздушные башенные кулеры, так и необслуживаемые системы водяного охлаждения (AIO).

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Напомним, что официально начало продаж и снятие запрета на публикацию обзоров процессоров Intel Comet Lake-S запланировано на 27 мая, характеристики грядущих процессоров утекли в сеть вместе с маркетинговыми материалами компании, а некоторые торговые площадки уже предлагают оформить предварительный заказ на 10-е поколение процессоров Intel.

В результате тестирования WolStame Core i9-10900F разогрелся до 93°С! При этом автор отметил, что башенный кулер с 5 тепловыми трубками оказался эффективнее односекционной AIO системы на 3°С, что оказалось достаточно существенно, поскольку именно эти лишние 3°С заставляют процессор скидывать частоты, которые в турбо режиме достигли 4,5 ГГц по всем ядрам.

первоисточник изображения: weibo.com/wolstame? реклама

Еще один важный момент — показатели энергопотребления Power Level, которые составили 170 Вт для режима PL1 и 224 Вт для режима PL2 (работа на турбо частотах)! Зверские цифры, особенно при заявленном тепловом пакете в 65 Вт на базовой частоте.

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Более точную и дополнительную информацию получить не удалось, она доступна только пользователям портала weibo.

Запись в twitter

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