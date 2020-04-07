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Не секрет, что Microsoft работает над переработанным меню «Пуск» для операционной системы Windows 10, которое без сомнений появится в одном из следующих обновлений. Microsoft продемонстрировала клип на своем официальном аккаунте @MicrosoftDesign в Twitter, в котором рассказывается об эволюции меню «Пуск» в Windows. А в конце клипа показывается как будет выглядеть новое меню





источник изображения: twitter канал @MicrosoftDesign реклама





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Кардинальных изменений в меню «Пуск» не замечается, но, все-таки, оно несколько отличается от того, которое используется в текущих версиях Windows 10. Заметные изменения включают в себя более широкий список приложений и изменения в плитках, например, отсутствие имен у плиток среднего размера. Пока что большинство комментариев пользователей было положительным. Тем, кто критиковал редизайн меню «Пуск» Windows 10, не нравилось удаление текстовых меток, поэтому Microsoft должна убедиться, что все стандартные инструменты в системе обладают хорошо различимыми значками. Неясно, является ли удаление имен опциональным. Удаление, безусловно, вызовет некоторую путаницу, когда пользователю по каким то причинам будет трудно опознать приложение по иконке, особенно если в арсенале окажется несколько приложений, использующих похожие значки. Однако, наведя указатель мыши на плитку можно узнать какому все-таки приложению она соответствует, для важных приложений можно использовать большие плитки с подписями. Что касается живых плиток, то они, с большой вероятностью, никуда не денутся, так как в обновленном меню «Пуск» несколько приложений отображаются с динамическим содержимым.

Источник: betanews