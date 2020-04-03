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Джек Эллиот (Jack Elliott) — ведущий инженер Xbox Graphics Team в своем twitter @JoeCitizenNZ обратил внимание любителей игр от Electronic Arts на проблемы с игровым клиентом компании Origin. Находясь на самоизоляции, Джек решил заново пройти Mass Effect 3 и был удивлен тем, что игра 8-ми летней давности показывала отвратительную производительность на его вполне хорошем компьютере с GeForce GTX 1070 и 4 ГГц процессором Intel.

источник изображения: twitter @JoeCitizenNZ реклама

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Воспользовавшись программой GPUView, Джек обнаружил скачки нагрузки на графический процессор и высокую задержку кадров при обращении к библиотеке IGO32.dll. Дальнейшее расследование указало на то, что эта библиотека является одним из файлов клиента Origin и отвечает за внутриигровой оверлей, отключение которого позволило в два раза увеличить производительность!

Портал overclock3d.net заинтересовавшись этой проблемой решил провести свой тест производительности Mass Effect 3 с включенным и отключенным внутриигровым оверлеем, во втором случае производительность оказалась более чем в два раза выше по среднему количеству кадров в секунду и в три раза выше по редким и очень редким событиям 5% и 1%.

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Авторы портала уточняют, что проблеме в большей степени подвержены пользователи, использующие в качестве устройств ввода клавиатуру и мышь. Проблема может проявляться и в других играх, поэтому, если чрезмерно низкая производительность какой-либо игры в Origin вызывает у вас подозрения, попробуйте выключить внутриигровой оверлей в настройках Origin.