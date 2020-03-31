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источник изображения: eu.palit.com реклама

Компания Palit выпустила видеокарту GTX 1650 KalmX отличительной особенностью которой является система пассивного охлаждения, представляющая собой алюминиевый радиатор с двумя тепловыми трубками. Часть ребер радиатора контактирует с памятью и подсистемой питания. Частоты графического чипа видеокарты составляют 1485 МГц и 1665 МГц для базового и турборежима соответственно, что совпадает со стандартными частотами, установленными для GTX 1650 компанией Nvidia. Многие скептически отнеслись к новинке, не оставляя системе охлаждения никаких шансов, на данный момент несколько компьютерных порталов уже протестировали видеокарту и можно оценить достойно ли система охлаждения проявила себя при тяжелых нагрузках.

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Первые тесты появились на порталах guru3d.com, igorslab.de и techpowerup.com. Портал Guru3D проводил тестирование с дополнительным вентилятором, установленным на расстоянии 20 см от видеокарты. Температура графического чипа в простое составила 40°C, а под нагрузкой поднялась до 80°C. Максимальная частота графического чипа составила 1905 МГц, с ростом температуры она снизилась до 1770 МГц. Температура самой горячей точки на текстолите, определенная с помощью тепловизора, составила 67,5°C в зоне подсистемы питания, с обратной стороны карты.

Портал igorslab провел два теста с вентилятором и без него. Без обдува графический чип разогрелся до 89°C, при этом частоты просели до 1500 МГц, а самая высокая температура на обратной стороне текстолита наблюдалась в зоне графического чипа, видеопамяти и подсистемы питания, температуры в этих зонах составляли 80,1-76,1°C. Дополнительный обдув вентилятором с частотой вращения 500 об/мин позволил снизить максимальную температуру до 66°C при этом частоты графического чипа не снижались ниже 1800 МГц.

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Авторы теста на techpowerup смогли разогреть графический чип до 83°C, при этом частоты чипа снизились до 1665 МГц.

Что касается игровой производительности, то с дополнительным обдувом она остается на уровне обычной GTX 1650, без обдува производительность несколько ниже из-за троттлинга до базовых частот.

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Система охлаждения оставляет неопределенные впечатления, с одной стороны система справилась со своей задачей не дав графическому чипу достичь критической температуры (92°C), с другой стороны без дополнительного обдува можно получить серьезное снижение частот и производительности, которой GTX 1650 и так не блещет. Скорей всего видеокарта сможет комфортно себя чувствовать только в очень хорошо продуваемом корпусе.