Лучший процессор для среднестатистического пользователя по версии hardwaretimes.com
рекламаКомпьютерный портал hardwaretimes.com решил поставить точку в выборе лучшего настольного процессора для большинства потребителей.
Для среднестатистического пользователя мощность Core i9 и Ryzen 9 избыточна и останется невостребованной в большинстве задач. Лучшие варианты для многофункционального компьютера, который отлично подойдет и для работы и для развлечений — это Ryzen 7 3700X или 3800X от компании AMD или Core i7-9700K от компании Intel.
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Выбранные процессоры уже давно присутствуют на рынке, с тех пор проведено много тестов и, казалось бы, все уже понятно, но авторы портала решили еще раз столкнуть лбами два лагеря перед скорым выходом настольных процессоров Comet Lake.
рекламаВ игровых тестах Intel забрал первенство в 4 проектах из 6. Максимальное отставание процессоров Ryzen составило 10,78% и 8,82% для 3700X и 3800X соответственно. Процессоры AMD отлично показали себя в Assassin's Creed Origins и GPU тесте Ashes of the Singularity Escalation, тут соперник отстал на 11,76% и 2,68% от процессора 3800X. Во всех играх количество кадров в секунду перевалило далеко за 60 и если взглянуть на абсолютные показатели, то видно, что отставание процессоров AMD ограничивается всего лишь 2-5 кадрами в секунду.
Как только дело коснулось рабочих нагрузок i7-9700K сдался. Во всех тестах связанных с рендерингом, кодированием и пр. процессоры Ryzen выходят абсолютными победителями с большим отрывом.
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Ничего нового не произошло, процессоры AMD остаются лучшим выбором по соотношению цена-производительность. В заключение авторы отмечают, что все три чипа являются отличными процессорами высокого класса, но с недавним падением цен процессоры Ryzen стали намного выгоднее, особенно 3700X. Даже для компьютера предназначенного только для игр лучше выбрать процессоры Matisse. Intel в среднем на 5% производительнее в играх, но за это нужно переплатить около 100 долларов — это того не стоит. Отличный выбор 3700X или 3800X, оба предлагают гораздо лучшую производительность за доллар и производительность за ватт.
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