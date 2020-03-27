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Компьютерный портал hardwaretimes.com решил поставить точку в выборе лучшего настольного процессора для большинства потребителей.

Для среднестатистического пользователя мощность Core i9 и Ryzen 9 избыточна и останется невостребованной в большинстве задач. Лучшие варианты для многофункционального компьютера, который отлично подойдет и для работы и для развлечений — это Ryzen 7 3700X или 3800X от компании AMD или Core i7-9700K от компании Intel.

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Выбранные процессоры уже давно присутствуют на рынке, с тех пор проведено много тестов и, казалось бы, все уже понятно, но авторы портала решили еще раз столкнуть лбами два лагеря перед скорым выходом настольных процессоров Comet Lake.

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В игровых тестах Intel забрал первенство в 4 проектах из 6. Максимальное отставание процессоров Ryzen составило 10,78% и 8,82% для 3700X и 3800X соответственно. Процессоры AMD отлично показали себя в Assassin's Creed Origins и GPU тесте Ashes of the Singularity Escalation, тут соперник отстал на 11,76% и 2,68% от процессора 3800X. Во всех играх количество кадров в секунду перевалило далеко за 60 и если взглянуть на абсолютные показатели, то видно, что отставание процессоров AMD ограничивается всего лишь 2-5 кадрами в секунду.

Как только дело коснулось рабочих нагрузок i7-9700K сдался. Во всех тестах связанных с рендерингом, кодированием и пр. процессоры Ryzen выходят абсолютными победителями с большим отрывом.

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Ничего нового не произошло, процессоры AMD остаются лучшим выбором по соотношению цена-производительность. В заключение авторы отмечают, что все три чипа являются отличными процессорами высокого класса, но с недавним падением цен процессоры Ryzen стали намного выгоднее, особенно 3700X. Даже для компьютера предназначенного только для игр лучше выбрать процессоры Matisse. Intel в среднем на 5% производительнее в играх, но за это нужно переплатить около 100 долларов — это того не стоит. Отличный выбор 3700X или 3800X, оба предлагают гораздо лучшую производительность за доллар и производительность за ватт.

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