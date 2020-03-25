Teamgroup анонсирует выход высокоскоростных модулей памяти объемом 32 ГБ
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рекламаКомпания Team Group анонсировала начало поставок первых модулей памяти объемом 32 ГБ. Серия оперативной памяти T-FORCE — ваш лучший выбор в 2020 году, когда речь заходит об больших объемах. Серии T-FORCE VULCAN Z и DARK Z, получившие высокую оценку различных изданий по всему миру, первыми пополнятся модулями большой емкости. В серии VULCAN Z будут представлены модули с частотами 2666 МГц и 3000 МГц, поставляющиеся в комплектах по одному и два модуля. В серии DARK Z будет представлен только двухканальный комплект 3000 МГц. Потребители могут выбрать подходящий комплект в зависимости от личных предпочтений. Компания Team Group надеется, что высококачественные модули её производства найдут применение в компьютерах пользователей нуждающихся в большом объеме скоростной памяти и позволят повысить многозадачность, отзывчивость и объемы выполняемой работы.
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источник изображения: teamgroupinc.com
Модули памяти серии T-FORCE отбираются в процессе тщательного тестирования. Каждая память проверяется на полную совместимость и стабильность со всеми платформами AMD и INTEL, предлагая потребителям память с исключительным качеством, оптимальной производительностью и отличной совместимостью.
рекламаСроки поступления в продажу и стоимость модулей не уточняются.
|Спецификации DARK Z
|Спецификации VULKAN Z
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