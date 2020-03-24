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источник изображения: arctic.ac

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Компания Arctic Cooling сообщила о снятии с производства процессорного кулера Freezer 7 Pro.

Freezer 7 Pro долгое время был одним из наших самых верных помощников, и, несмотря на то, что это был не высокопроизводительный кулер, он пользовался большой популярностью у многих клиентов по всему миру. После более чем 10 лет, пришло время представить преемника, который не только опирается на успех своего известного предшественника, но и превосходит его.

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Новый Freezer 7 X обладает улучшенной конструкцией радиатора и переработанной компоновкой тепловых трубок. Вместе с вентилятором, который оптимизирован для высокого статического давления, удалось значительно улучшить эффективность охлаждения Freezer 7 X, в среднем до 10%. При этом благодаря оптимизированным и более эффективным производственным процессам удалось снизить и стоимость новинки.





источник изображения: arctic.ac реклама





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Поклонники Freezer 7 Pro могут быть уверены: Freezer 7 X — достойный преемник, который обладает еще лучшей эффективностью и качеством исполнения, и является превосходным выбором для рабочих систем.

По данным компании, Freezer 7 X в Prime95 оказался на 6 °C эффективнее AMD Wraith Spire и на 3 °C эффективнее Freezer 12 при охлаждении AMD Ryzen 3600X, работающего на частоте 4 ГГц.

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Freezer 7 X — башенный процессорный кулер, с двумя тепловыми трубками прямого контакта и 44 алюминиевыми ребрами толщиной 0,4 мм. На подошву кулера нанесена высокоэффективная термопаста Arctic Cooling MX-2.

Кулер оснащается 92 мм вентилятором с ШИМ регулированием. Диапазон работы вентилятора лежит в пределах от 300 до 2000 об/мин. Уровень шума не превышает 0,3 сон, что приблизительно составляет 22,5-24,5 дБ. В конструкции вентилятора используется гидродинамический подшипник и новейший электромотор, разработанный компанией Arctic, со сниженным уровнем нагрева обмоток, что позволило увеличить гарантийный срок его службы до 6 лет.

Freezer 7 X совместим со всеми современными настольными сокетами от Intel и AMD. С помощью монтажной рамы возможен простой монтаж без необходимости демонтажа материнской платы.

источник изображения: arctic.ac Стоимость новинки на официальном сайте компании составляет 16,99 $.