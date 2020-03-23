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источник изображения: asrock.com реклама

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RX 5600 XT Phantom Gaming D3 6G OC (1750-1670-1530/1500 МГц) vBIOS L10, новая версия L12;

RX 5600 XT Phantom Gaming D2 6G OC (1750-1615-1420/1500 МГц) vBIOS L10, новая версия L12;

RX 5600 XT Challenger D 6G OC (1750-1615-1420/1500 МГц) vBIOS L07, новая версия L08.

Внезапное изменение компанией AMD технических характеристик видеокарт RX 5600 XT в момент их выхода привели к неразберихе среди производителей и необходимости в выпуске обновленных версий vBIOS для видеокарт. Новые vBIOS содержали повышенные частоты графического чипа и видеопамяти. Эта история началась уже давно, но только сейчас компания ASRock сообщила о выходе обновленных версий BIOS для трех своих видеокарт RX 5600 XT (в скобках указаны частоты Boost Clock, Game Clock, Base Clock и Memory Clock предыдущей версии BIOS):

Новый vBIOS принесет перечисленным видеокартам повышение частоты GDDR6 видеопамяти с 1500 до 1750 МГц, эффективная частота видеопамяти при этом вырастет с 12000 до 14000 МГц. Частоты графических чипов останутся неизменными, они уже повышались в предыдущих версиях vBIOS. Таким образом, подсистема памяти RX 5600 XT по частоте сравнивается с видеокартами серии RX 5700 и единственным отличием остается ширина шины памяти, 192-бит против 256-бит, при этом пропускная способность составляет 336 Гбайт/с против 448 Гбайт/с.

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Прирост производительности в играх с новой версией BIOS может составить от 12 до 14%.