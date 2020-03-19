Более двух десятков бесплатных игр доступно в GOG
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рекламаСервис цифровой дистрибуции компьютерных игр GOG.com в рамках весенней распродажи подготовил бесплатную подборку из 27 игр, которые помогут скоротать время и немного расслабиться в напряженной эпидемиологической ситуации, складывающейся во всем мире.
Список игр включает следующие проекты:
- Akalabeth: World of Doom (ролевая игра, 1980 год);
- Alder's Blood Prologue (стратегия);
- Beneath to Steel Sky (приключение, 1994 год);
- Bio Menace (шутер, 1993 год);
- Builders of Egypt: Prologue (стратегия, 2020год);
- CAYNE (приключение, 2017год);
- Doomdark's Revenge (ролевая игра, 2014год);
- Eschalon: Book I (ролевая игра, 2006год);
- Flight of the Amazon Queen (приключение, 1995 год);
- ГВИНТ: Ведьмак. Карточная игра (стратегия);
- Hello Neighbor Alpha Version (ролевая игра, 1980 год);
- Jill of the Jungle: The Complete Trilogy (экшн, 2017год);
- Legend of Keepers: Prologue (стратегия);
- The Lords of Midnight (ролевая игра, 2013 год);
- Lure of the Temptress (приключение, 1992 год);
- Overload – Playable Teaser (экшн, 2016 год) ;
- POSTAL: Classic and Uncut (шутер, 2003 год);
- Sang-Froid: Tales of Werewolves (экшн, 2013 год);
- Shadow Warrior Classic Complete (шутер, 1997 год);
- Stargunner (шутер, 1996 год);
- Sunrider: Mask of Arcadius (стратегия, 2014 год);
- Teenagent (приключение, 1994 год);
- Treasure Adventure Game (приключение, 2011 год);
- Tyrian 2000 (шутер, 1999 год);
- Ultima 4: Quest of the Avatar (ролевая игра, 1985 год);
- Ultima Worlds of Adventure 2: Martian Dreams (ролевая игра, 1991 год);
- Worlds of Ultima: The Savage Empire (ролевая игра, 1990 год).
рекламаСписок игр доступен по ссылке.
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