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Более двух десятков бесплатных игр доступно в GOG

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источник изображения: gog.com

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Сервис цифровой дистрибуции компьютерных игр GOG.com в рамках весенней распродажи подготовил бесплатную подборку из 27 игр, которые помогут скоротать время и немного расслабиться в напряженной эпидемиологической ситуации, складывающейся во всем мире.

Список игр включает следующие проекты:

  • Akalabeth: World of Doom (ролевая игра, 1980 год);
  • Alder's Blood Prologue (стратегия);
  • Beneath to Steel Sky (приключение, 1994 год);
  • Bio Menace (шутер, 1993 год);
  • Builders of Egypt: Prologue (стратегия, 2020год);
  • CAYNE (приключение, 2017год);
  • Doomdark's Revenge (ролевая игра, 2014год);
  • Eschalon: Book I (ролевая игра, 2006год);
  • Flight of the Amazon Queen (приключение, 1995 год);
  • ГВИНТ: Ведьмак. Карточная игра (стратегия);
  • Hello Neighbor Alpha Version (ролевая игра, 1980 год);
  • Jill of the Jungle: The Complete Trilogy (экшн, 2017год);
  • Legend of Keepers: Prologue (стратегия);
  • The Lords of Midnight (ролевая игра, 2013 год);
  • Lure of the Temptress (приключение, 1992 год);
  • Overload – Playable Teaser (экшн, 2016 год) ;
  • POSTAL: Classic and Uncut (шутер, 2003 год);
  • Sang-Froid: Tales of Werewolves (экшн, 2013 год);
  • Shadow Warrior Classic Complete (шутер, 1997 год);
  • Stargunner (шутер, 1996 год);
  • Sunrider: Mask of Arcadius (стратегия, 2014 год);
  • Teenagent (приключение, 1994 год);
  • Treasure Adventure Game (приключение, 2011 год);
  • Tyrian 2000 (шутер, 1999 год);
  • Ultima 4: Quest of the Avatar (ролевая игра, 1985 год);
  • Ultima Worlds of Adventure 2: Martian Dreams (ролевая игра, 1991 год);
  • Worlds of Ultima: The Savage Empire (ролевая игра, 1990 год).

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Список игр доступен по ссылке.

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