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Выставка откроется 4 сентября.

Компания AMD проведёт 4 сентября 2026 года презентацию на открытии выставки IFA 2026, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на объявление, которое сделал старший вице-президент и генеральный менеджер AMD по вычислительным технологиям и графике Джек Хьюн (Jack Huynh).

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

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«Хьюн представит концепцию AMD относительно следующей эры вычислений, в которой искусственный интеллект преобразует взаимодействие между людьми и технологиями, открывая перед человеком новые горизонты для творчества, креативности и реализации своего потенциала», — говорится в объявлении.

Что конкретно планируется представить на выставке, пока не уточняется, однако заглавная тема мероприятия The Era of Personal AI: The Future of Imagination потенциально может намекать на презентацию новых гибридных процессоров Ryzen AI, новых ноутбуков, компактных компьютеров и прочего оборудования, предназначенного для локальной работы с искусственным интеллектом.