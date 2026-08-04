На совместимых видеокартах AMD с памятью GDDR6 и NVIDIA с памятью GDDR6X/GDDR7.

В бета-версии программы HWiNFO v8.51-6045 Beta появилась поддержка мониторинга температуры для каждого чипа памяти в видеокартах AMD и NVIDIA, сообщает VideoCardz.com. Поддерживаются видеокарты AMD семейства Navi с памятью GDDR6, а также видеокарты NVIDIA с памятью GDDR6X и GDDR7. Также разработчики реализовали мониторинг температуры GPU Hotspot на видеокартах NVIDIA семейства Blackwell, официально эта возможность была недоступна.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

В числе первых отзывов результат пользователя Reddit под псевдонимом 360nocomply, на его ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC разница температур между самым холодным и самым горячим чипом GDDR6 составляет 7,4°C при температуре окружающего воздуха 29°C. На видеокарте менялись термоинтерфейсы: для чипов памяти используется «термошпатлёвка» (англ. thermal putty) марки Gelid GN-Ultimate, а для графического процессора термопрокладка с фазовым переходом Thermalright Heilos V2. До модификации температура памяти была выше на величину от 4 до 8 градусов. Другой владелец аналогичной видеокарты без заводского разгона сообщил о температурах в диапазоне от 86°C до 88°C для большинства чипов, только один нагревается до 90°C.

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В числе прочих изменений релиза поддержка видеокарт AMD Radeon RX 9060 XT LP и Radeon RX 9050, исправление ошибки, из-за которой могла сообщаться неверная информация о тактовой частоте шины NGU в процессорах Intel Arrow Lake.