Три нижних вентилятора направляют на видеокарту свежий воздух.

Компания ASUS представила панорамный корпус Prime AP304 с изогнутой стеклянной панелью и вентиляционным вырезом для подачи свежего воздуха к видеокарте, сообщает Guru3D. Сплошная стеклянная панель охватывает корпус сбоку и спереди, открывая широкий обзор на внутренние компоненты. Чтобы упростить процесс сборки и обслуживания, для установки изогнутого стекла используется специальная система направляющих.

Источник изображения: ASUS (и далее)

В корпус можно установить видеокарту длиной до 420 мм. Для поддержки видеокарт длиной от 300 до 360 мм в конструкции корпуса предусмотрен встроенный кронштейн, состоящий из подпорки и специальной скобы. Скоба крепится к видеокарте с торца при наличии специальных резьбовых отверстий. Одной из особенностей является не требующий инструментов механизм быстрой фиксации видеокарт и прочих плат расширения PCI-E.

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Под видеокартой можно установить три 120-мм вентилятора, которые будут забирать свежий наружный воздух через трёхсторонний щелевой вентиляционный вырез под основной секцией корпуса. Всего ASUS Prime AP304 поддерживает до десяти 120-мм вентиляторов. В верхней части можно установить трёхсекционный радиатор жидкостной системы охлаждения с тремя 120-мм вентиляторами. Также в корпус поместятся воздушные кулеры высотой до 175 мм, блоки питания длиной до 200 мм, материнские платы форм-фактора Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, два 3,5-дюймовых или три 2,5-дюймовых накопителя.

Размеры корпуса составляют 240 x 535 x 450 мм, его вес 11 кг. На верхней панели между кнопками включения и перезагрузки расположились один порт USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, два порта USB 3.2 Gen 1 Type-A и комбинированный аудиоразъём. Корпус выпустят в чёрном и белом цвете. В стандартном исполнении корпус комплектуется подсветкой вентиляционного выреза, а в исполнении ARGB — четырьмя фирменными вентиляторами с подсветкой.

Цены не уточняются.