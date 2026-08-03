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molexandr
Смартфон Honor 11 Play Pro оснастили OLED-дисплеем и чипсетом MediaTek Dimensity 6500
Устройство также получило аккумулятор 7000 мАч.
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Компания Honor выпустила в серии Play 11 смартфон Honor 11 Play Pro, сообщает Notebookcheck. Серия дебютировала в мае с выходом смартфона Honor 11 Play Plus. В числе ключевых особенностей отмечается сочетание тонкого корпуса 7,34 мм и ёмкого аккумулятора 7000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. По заявлениям производителя, аккумулятор должен сохранить как минимум 80% своей ёмкости после 1000 циклов зарядки.

Источник изображения: Honor

Что касается спецификаций, авторы ресурса Notebookcheck не обнаружили значимых отличий между Honor 11 Play Pro и Honor 11 Play Plus, смартфоны практически идентичны за исключением дисплеев. В модели Honor 11 Play Pro установлен дисплей OLED, а в модели Honor 11 Play Plus дисплей AMOLED. Диагональ дисплея в Honor 11 Play Pro составляет 6,6 дюймов. При разрешении 1.5K частота обновления может повышаться до 120 Гц. Максимальная яркость 6500 нит.

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В основе смартфона чипсет MediaTek Dimensity 6500. Сообщается о единственной конфигурации, сочетающей 8 ГБ оперативной памяти и хранилище объёмом 256 ГБ без возможности расширения. Honor 11 Play Pro оснащается тыльным блоком камер с основной камерой разрешением 50 Мп и вторым неизвестным сенсором. Разрешение фронтальной камеры 8 Мп.

В числе прочего: металлическая окантовка корпуса, сертификат устойчивости к падению SGS Five-Star Drop Resistance Certification, защиты от пыли и влаги в соответствии с классом IP66. Смартфон поставляется с операционной системой MagicOS 10 на базе Android 16. Оформление: чёрное, золотистое или серебристое.

#смартфоны #honor
Источник: notebookcheck.net
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