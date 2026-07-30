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molexandr
Режим автонастройки таймингов MSI High-Efficiency Mode приблизит память DDR5 AMD EXPO к EXPO ULL
Режим позволяет автоматически снизить задержки.
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Компания MSI представила режим High-Efficiency Mode для автоматической настройки определённых задержек оперативной памяти DDR5 с целью сократить разрыв между обычными модулями с профилями AMD EXPO и новыми модулями с профилями AMD EXPO Ultra Low Latency, сообщает VideoCardz.com.

Источник изображения: MSI

Профили AMD EXPO Ultra Low Latency (EXPO ULL) отличаются более агрессивной настройкой субтаймингов, по сравнению с профилями AMD EXPO. На совместимых материнских платах MSI эти профили можно легко активировать в интерфейсе Click BIOS X — профили EXPO ULL отмечены соответствующей аббревиатурой.

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В компании провели сравнительное тестирование с двумя модулями DDR5-6000 CL30 по 32 ГБ. В стандартном режиме с профилями EXPO задержка памяти составила 79,4 нс, а после активации High-Efficiency Mode с предустановкой Tightest снизилась до 71,6 нс. Аналогичные модули с профилями EXPO ULL показали задержку 71,4 нс, после активации High-Efficiency Mode — 71,1 нс. Таким образом, новый режим High-Efficiency Mode наиболее результативен при активации для оперативной памяти с профилями EXPO.

В режиме High-Efficiency Mode доступны предустановки Tightest, Tighter, Balance и Relax, от выборка которых зависит, насколько агрессивно будут настраиваться задержки. Стабильность работы после автоматической настройки не гарантируется, особенно в тяжёлых режимах, пользователю потребуется проверить стабильность самостоятельно. Стабильность зависит не только от оперативной памяти, но и от других компонентов, процессора и материнской платы, а также версии прошивки.

#amd #msi #материнские платы #оперативная память #expo #expo ull
Источник: videocardz.com
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