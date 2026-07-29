Пакет драйверов AMD Software: Adrenalin Edition 26.7.1 приносит оптимизации для игр Gears of War: E-Day (Open Beta Early Access) и Out of Control Evolution.

Компания AMD представила видеокарту Radeon RX 9050 и выпустила обновлённый пакет драйверов AMD Software: Adrenalin Edition 26.7.1 для её поддержки.

Источник изображения: AMD

Основные спецификации RX 9050 приводятся на официальном сайте AMD — это 16 вычислительных блоков RDNA 4, 1024 потоковых процессора, 64 блока растеризации и 64 текстурных блока, 32 МБ Infinity Cache, 8 ГБ видеопамяти GDDR6 со 128-битной шиной и общей пропускной способностью до 288 ГБ/с. Максимальная тактовая частота графического процессора в режиме ускорения достигает 2600 МГц. Мощность (Typical Board Power, TBP) составляет 92 Вт, для дополнительного питания предусмотрен один 8-контактный разъём PCIe.

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Рекомендованная цена RX 9050 и информация о международной доступности не была озвучена AMD. Предполагается, что первоначально видеокарта станет доступна в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Японии и Латинской Америке, ориентировочная цена в долларах США составляет 279 $, пишет VideoCardz.com.

Согласно официальным данным об игровой производительности, в разрешении 1080p на средних настройках графики RX 9050 обеспечивает среднюю частоту кадров 60 FPS в 007: First Light; 96 FPS в Cyberpunk 2077; 131 FPS в Forza Horizon 6; 85 FPS в Pragmata. В Counter-Strike 2 средняя частота кадров может достигать 227 FPS, а в Valorant — 593 FPS даже на высоких настройках графики.

Кроме поддержки RX 9050 новый набор драйверов Adrenalin Edition 26.7.1 приносит оптимизации для игр Gears of War: E-Day (Open Beta Early Access) и Out of Control Evolution. Также были исправлены различные проблемы: мерцание моделей и ошибки рендеринга в Maxon Cinema 4D и Blender, критические ошибки в Blender на видеокартах Radeon RX 7000; проблемы с отображением индикаторов и маркеров в Fortnite на видеокартах Radeon RX 7000; критические ошибки при включении AMD FSR Upscaling 4.1 в Windows 10 на видеокартах на видеокартах Radeon RX 7000; неверное отображение статуса настроек AMD FSR Upscaling и AMD FSR Frame Generation в Battlefield 6 на видеокартах Radeon RX 9000.