Поляризационный слой снижает отражающую способность дисплеев.

Компания TCL представила обновлённые мониторы 27X3B и 32X3B, оснащённые дисплеями WOLED 4-го поколения с круговой поляризацией, сообщает Guru3D со ссылкой на публикацию китайского ресурса ITHome. Поляризационный слой снижает отражающую способность дисплеев. По оценкам компании TCL, показатель составляет всего 1,1%, что должно улучшить видимость в ярко освещённых помещениях по сравнению с обычными глянцевыми дисплеями OLED.

Источник изображения: TCL, ITHome (и далее)

Производитель заявляет пиковую яркость до 1500 нит в режиме HDR, охват 99,5% цветового пространства DCI-P3, время отклика 0,03 мс между оттенками серого. Мониторы позиционируются как универсальное решение для работы, игр и просмотра медиаконтента. В числе прочего отмечается наличие динамиков, настроенных Bang & Olufsen. Входящая в комплект подставка поддерживает регулировку наклона. Обновлённая модель диагональю 32-дюйма поддерживает режимы отображения UHD 240 Гц и FHD 480 Гц.

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Подробные характеристики мониторов не уточняются. Сообщается, что 27-дюймовая модель TCL 27X3B будет продаваться в Китае по цене от 3699 юаней, а 32-дйюмовая 32X3B — по цене от 6499 юаней.