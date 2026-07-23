Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
Новый компьютер Framework Desktop оснастят AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 и 192 ГБ унифицированной памяти
Два компьютера можно будет объединить в кластер.
реклама

Компания Framework показала на мероприятии AMD Advancing AI образец будущей конфигурации настольного компьютера Framework Desktop с процессором AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 и унифицированной памятью суммарным объёмом 192 ГБ. В компании рассчитывают раньше всех выпустить компьютер с такой конфигурацией, сообщает VideoCardz.com.

Источник изображения: @FrameworkPuter в социальной сети X (заблокирована в РФ)

Актуальная флагманская конфигурация Framework Desktop сочетает процессор Ryzen AI Max+ 395 и 128 ГБ оперативной памяти. Обновлённый чип Ryzen AI Max+ PRO 495 сохраняет 16 вычислительных ядер Zen 5, 40 вычислительных блоков RDNA 3.5 и нейронный блок XDNA 2, но работает на более высоких тактовых частотах вплоть до 5,2 ГГц для процессорных ядер. Поддержка большего объёма памяти является одним из ключевых преимуществ.

реклама

По данным компании Framework, наличие 192 ГБ унифицированной памяти позволит локально запускать на компьютере большие языковые модели с сотнями млрд. параметров. Например, квантованную версию DeepSeek-V4-Flash Q8_0 с общим количеством параметров 284 млрд. и количеством активных параметров 13 млрд. При таком квантовании модель занимает на диске 162 ГБ.

Дополнительный слот PCIe x4 на материнской плате обновлённой системы теперь имеет открытую конструкцию, что позволяет устанавливать видеокарты с полноразмерным концевым разъёмом. Наличие сетевых адаптеров Ethernet 50GbE с поддержкой протокола передачи данных RDMA позволяет объединить несколько систем в вычислительный кластер с общим пулом памяти 384 ГБ.

Цены пока не уточняются. Учитывая рост цен на память, ожидается, что обновлённая конфигурация Framework Desktop 192 ГБ будет ощутимо дороже текущего предложения с объёмом памяти 128 ГБ.

#amd #процессоры #искусственный интеллект #framework desktop
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Boeing просит власти США вмешаться в ситуацию с рекордным кредитом ЕС, выданным компании Airbus
Счастливчик купил ПК на Ryzen 7 9800X3D с RTX 5070 и 32 ГБ DDR5 вдвое дешевле его текущей цены
Российский ПД-14 уступает CFM LEAP-1A в тяге, но выигрывает в ремонтопригодности и независимости
Энтузиаст сравнил Ryzen 7 5800X3D и Ryzen 7 7800X3D в паре с RTX 5080 в популярных играх
В подмосковном Жуковском энтузиасты своими силами возвращают к жизни пассажирский лайнер Ту-144
Японский самолёт-утконос EC‑2 с необычным внешним видом проходит лётные испытания
Покупатель получил пять Core i5-14400 вместо заказанного одного и отправил лишние CPU обратно
HyperOS 4 от Xiaomi получит масштабный редизайн
Система на чипе Samsung Exynos 2700 может превысить частоту 4 ГГц
Ростех начал поставки модульных укрытий «КУБ-М» для защиты персонала промобъектов
NVIDIA сообщила о прогрессе в предоставлении клиентам новой архитектуры Vera Rubin
Робот-газонокосилка ANTHBOT Genie 800 предлагает четыре камеры с 3D-зрением и справляется с газонами до 800 м²
Наталья Касперская: IT-специальности меняются под воздействием ИИ
Эксперт протестировал GTX 1060 6 ГБ в честь её 10-летнего юбилея в целом ряде современных игр
Китай рассматривает возможность ужесточения экспортного контроля над технологиями и чипами для ИИ
Поддержка графики ЦП Intel Arc G3 появилась в наборе драйверов Arc Graphics 32.0.101.8864 Beta
Астрономы обнаружили рядом с Солнцем четыре белых карлика, скрывавшихся ранее за красными карликами
На Плутоне и спутнике Сатурна Титане обнаружили неизвестную молекулу
Анонсирована гоночная аркада на выживание Wreckreation 2
Casio готовит компактные хронографы Edifice с сапфировым стеклом

Популярные статьи

«Джек Райан: Призрачная война», «Железное легкое»: краткий обзор новых фильмов
12 лучших стратегических игр на ПК, вышедших за последние три года года. Часть 2
9 игр с открытым миром, которые предлагают больше контента и разнообразия, чем GTA V
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 3070 TUF Gaming OC Edition 8GB GDDR6
Топ‑10 игр из 2010-х, которые и в 2026 году дают фору современным блокбастерам
Проблемы зависимостей в Linux: как я спас OBS Studio с помощью Installer-SH
#NoDiscNoBuy против Sony – Xbox Game Pass и Epic Games Store могут появится на PlayStation 6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter