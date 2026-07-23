Два компьютера можно будет объединить в кластер.

Компания Framework показала на мероприятии AMD Advancing AI образец будущей конфигурации настольного компьютера Framework Desktop с процессором AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 и унифицированной памятью суммарным объёмом 192 ГБ. В компании рассчитывают раньше всех выпустить компьютер с такой конфигурацией, сообщает VideoCardz.com.

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Актуальная флагманская конфигурация Framework Desktop сочетает процессор Ryzen AI Max+ 395 и 128 ГБ оперативной памяти. Обновлённый чип Ryzen AI Max+ PRO 495 сохраняет 16 вычислительных ядер Zen 5, 40 вычислительных блоков RDNA 3.5 и нейронный блок XDNA 2, но работает на более высоких тактовых частотах вплоть до 5,2 ГГц для процессорных ядер. Поддержка большего объёма памяти является одним из ключевых преимуществ.

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По данным компании Framework, наличие 192 ГБ унифицированной памяти позволит локально запускать на компьютере большие языковые модели с сотнями млрд. параметров. Например, квантованную версию DeepSeek-V4-Flash Q8_0 с общим количеством параметров 284 млрд. и количеством активных параметров 13 млрд. При таком квантовании модель занимает на диске 162 ГБ.

Дополнительный слот PCIe x4 на материнской плате обновлённой системы теперь имеет открытую конструкцию, что позволяет устанавливать видеокарты с полноразмерным концевым разъёмом. Наличие сетевых адаптеров Ethernet 50GbE с поддержкой протокола передачи данных RDMA позволяет объединить несколько систем в вычислительный кластер с общим пулом памяти 384 ГБ.

Цены пока не уточняются. Учитывая рост цен на память, ожидается, что обновлённая конфигурация Framework Desktop 192 ГБ будет ощутимо дороже текущего предложения с объёмом памяти 128 ГБ.