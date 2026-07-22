Блоки питания для рабочих станций с несколькими видеокартами.

Компании Thermaltake и SilverStone расширили свой ассортимент новыми блоками питания для рабочих станций с несколькими видеокартами, сообщает VideoCardz.com. Это блоки Thermaltake AX 3200W мощностью 3200 Вт и SilverStone HELA 3000Rz мощностью 3000 Вт. И тот и другой оснащаются четырьмя разъёмами 12V-2×6 для современных видеокарт.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

Кроме четырёх разъёмов 12V-2×6 на блоках питания предусмотрены восемь комбинированных разъёмов PCIe/EPS. В комплект Thermaltake AX 3200W входят шесть кабелей PCIe 6+2, три из которых двойные, т.е. всего коннекторов девять. В комплекте SilverStone HELA 3000Rz пять кабелей PCIe 6+2, два из которых двойные, но четыре кабеля EPS 4+4, в то время как модель Thermaltake комплектуется двумя кабелями EPS, 8- и 4+4-контактным.

Источник изображения: Thermaltake Источник изображения: SilverStone

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В Thermaltake AX 3200W реализована одна линия 12 В с током 266,6 А общей мощностью 3199,2 Вт. Заявлена сертификация 80 PLUS Platinum (230V EU). Применяются японские электролитические конденсаторы высокотемпературной серии 105°C. Для охлаждения блок оснащается 140-мм вентилятором с двойным шарикоподшипником. Размеры корпуса составляют 150 × 86 × 200 мм.

Источник изображения: Thermaltake Источник изображения: SilverStone

В блоке питания SilverStone HELA 3000Rz вся мощность тоже доступна на одной 12-вольтовой линии. Блок сертифицирован 80 PLUS Platinum (230V EU). Для охлаждения используется 135-мм вентилятор с двойным шарикоподшипником, а габариты корпуса составляют 150 × 86 × 200 мм.

Цены на блоки питания и сроки начала продаж не уточняются.