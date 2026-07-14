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molexandr
В HWMonitor 1.65 появился мониторинг температуры GPU HotSpot в видеокартах GeForce RTX 50
Изначально NVIDIA закрыла для сторонних разработчиков возможность считывать значения температуры в самой горячей точке GPU.
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Разработчики компании CPUID выпустили обновление программы HWMonitor 1.65 с поддержкой мониторинга температуры самой горячей точки графического процессора (GPU HotSpot) в видеокартах NVIDIA GeForce RTX 50, сообщает VideoCardz.com. До недавнего времени эта возможность была доступна только в специализированном внутреннем программном обеспечении компании NVIDIA.

Источник изображения: Lilian Do Khac, Unsplash

Компания NVIDIA отключила возможность считывать температуру самой горячей точки GPU для видеокарт GeForce RTX 50. Программный интерфейс, публично доступный для сторонних разработчиков, возвращал недействительное значение 255 °C. Однако с помощью внутренних диагностических инструментов NVIDIA, оказавшихся в руках мастеров по ремонту, показатель по-прежнему можно отслеживать.

Источник изображения: www.cpuid.com, VideoCardz.com

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Температура самой горячей точки позволяет выявить локальный перегрев графического процессора из-за неравномерного прижима системы охлаждения или проблем с распределением термоинтерфейса. В таких сценариях средняя температура GPU может оставаться нормальной, в то время как температура самой горячей точки выходит за допустимые пределы.

В обновлении HWMonitor 1.65 не уточняется, каким образом программа получает доступ к значению GPU HotSpot на видеокартах GeForce RTX 50. На момент написания нет подтверждённой информации о том, что NVIDIA восстановила для сторонних разработчиков нужные запросы в публичном API.

#nvidia #видеокарты #мониторинг #cpuid #hwmonitor
Источник: videocardz.com
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