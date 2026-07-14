Разработчики компании CPUID выпустили обновление программы HWMonitor 1.65 с поддержкой мониторинга температуры самой горячей точки графического процессора (GPU HotSpot) в видеокартах NVIDIA GeForce RTX 50, сообщает VideoCardz.com. До недавнего времени эта возможность была доступна только в специализированном внутреннем программном обеспечении компании NVIDIA.
Компания NVIDIA отключила возможность считывать температуру самой горячей точки GPU для видеокарт GeForce RTX 50. Программный интерфейс, публично доступный для сторонних разработчиков, возвращал недействительное значение 255 °C. Однако с помощью внутренних диагностических инструментов NVIDIA, оказавшихся в руках мастеров по ремонту, показатель по-прежнему можно отслеживать.
Температура самой горячей точки позволяет выявить локальный перегрев графического процессора из-за неравномерного прижима системы охлаждения или проблем с распределением термоинтерфейса. В таких сценариях средняя температура GPU может оставаться нормальной, в то время как температура самой горячей точки выходит за допустимые пределы.
В обновлении HWMonitor 1.65 не уточняется, каким образом программа получает доступ к значению GPU HotSpot на видеокартах GeForce RTX 50. На момент написания нет подтверждённой информации о том, что NVIDIA восстановила для сторонних разработчиков нужные запросы в публичном API.