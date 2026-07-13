Поместилось три разъёма M.2 для SSD-накопителей.

Компания GIGABYTE представила материнскую плату B850M AORUS Stealth с разъёмами на обратной стороне, сообщает TechPowerUp. Плата оснащается чипсетом AMD B850 и предназначена для актуальных процессоров AMD AM5. Это первая плата GIGABYTE формата mATX с тыльным расположением разъёмов.

Источник изображения: GIGABYTE (и далее)

Плата GIGABYTE B850M AORUS Stealth оснащается комбинацией 24-контактого коннектора ATX и 8-контактоного коннектора EPS, подсистема питания процессора выполнена по схеме 8+2+2. Сокет подключается к четырём слотам для установки оперативной памяти DDR5 формата DIMM, а для установки видеокарты на плате предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16 с системой быстрой разблокировки. Для дополнительных плат расширения предусмотрен полноразмерный слот PCIe 4.0 x4.

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Плата поддерживает установку трёх M.2 SSD-накопителей. Основной разъём M.2 обладает поддержкой интерфейса PCIe 5.0 x4, если в системе используется совместимый процессор, вторичный разъём может работать в режиме PCIe 4.0 x4, используя линии процессора, а третий разъём в режиме PCIe 4.0 x4, используя линии чипсета. Для подключения SATA-накопителей предусмотрено два коннектора с пропускной способностью 6 Гбит/с.

В числе портов на задней панели четыре USB 3.2 Gen 1 Type-A и четыре USB 2.0, один USB 3.2 Gen 2 Type-A и один Type-C. Плата оснащается беспроводным WLAN-адаптером Realtek RTL8922AE с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, проводным адаптером Ethernet на базе Realtek RTL8126 с поддержкой скорости до 5 Гбит/с. Интегрированный аудио-кодек — Realtek ALC1220.