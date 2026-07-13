Устройство дебютирует в Китае и предназначено для работы с сервисом Tencent START.

Компания Lenovo опубликовала в Китае тизер портативной игровой приставки Legion C700 для игр в облаке, сообщает VideoCardz.com. Приставка предназначена для облачного игрового сервиса Tencent START. Больше подробностей должны опубликовать в августе.

На изображениях Legion C700 представлено устройство в моноблочном корпусе белого цвета с ассиметричной схемой элементов управления. Набор основных элементов управления стандартный, два аналоговых стика, круглый D-pad с выраженными внутренними гранями, кнопки ABXY, «бамперы» и «курки», как минимум две дополнительные кнопки сзади и прочие вспомогательные элементы. На обратной стороне корпуса заметны прорези, вероятно, для вентиляции.

Источник изображения: Lenovo

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Технические характеристики Legion C700 не разглашаются. Неизвестно, под управлением какой операционной системы работает устройство, приложения Tencent START доступны для Windows, macOS, Android, телевизоров и, более того, сервис может работать просто в браузере.

Авторы VideoCardz.com видят в тизере Lenovo Legion C700 возвращение компании к прошлым концептам облачных устройств, включая портативную приставку Lenovo Legion Play 2021 года. Это устройство работало под управлением операционной системы Android , оснащалось 7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и поддержкой HDR, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч. Компания так и не выпустила Legion Play, однако сейчас, в условиях подорожания электроники, востребованность таких устройств может быть выше.