Скорость модулей до 8000 МТ/с.

Компания Patriot Memory анонсировала скорое появление комплектов оперативной памяти DDR5 серии Viper Steel 5 Infinite, сообщает TechPowerUp. Память разработана для производительных игровых и рабочих систем, модули оснащаются подсветкой с объёмным эффектом «бесконечного зеркала» (Infinite Mirror) — оптическая структура разработана инженерами Patriot Memory и запатентована.

Источник изображения: Patriot Memory (и далее)

Подсветка может настраиваться как с помощью фирменного проприетарного программного обеспечения Viper, так и стороннего — SignalRGB. Подсветка синхронизируется с материнскими платами известных брендов, включая ASUS, MSI, Gigabyte и ASRock.

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В компании отмечают, что модули построены на базе многослойных печатных плат и отсортированных высококачественных чипов, изолированы от высокочастотных помех для повышения стабильности при тяжёлых нагрузках. Скорость работы по стандарту JEDEC составляет 5600 МТ/с, а профили разгона позволяют поднять её до 6000, 6400, 7200 или 8000 МТ/с при напряжении вплоть до 1,45 В. Модули оснащаются алюминиевыми теплораспределителями, которые контактируют с чипами памяти через термопрокладки.

В серию войдут парные комплекты как с RGB подсветкой, так и без неё. Объём комплектов от 32 до 96 ГБ.